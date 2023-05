Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volker Lehr (55) ist seit zwölf Jahren Wirtschaftsvorsitzender des Fußballvereins Dudenhofen. Im Interview mit Nico Henrich wird deutlich: Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit. Spiele wie gegen den 1. FC Kaiserslautern (3. Liga, Samstag, 16 Uhr) zu organisieren, ist für ihn etwas Besonderes.

Wann beginnt am Samstag Ihr Tag?

Ich will spätestens um 11 Uhr auf dem Sportplatz sein. Am Freitagabend bauen wir schon auf. Die Vorfreude ist sehr groß. Ich bin am Samstag