Roger Anders ist neuer Vorsitzender des Tennisvereins Waldsee. Im Interview mit Martin Erbacher hat er verraten, was er selbst spielt und wann nicht – was er so alles vorhat.

Haben Sie in Ihrem Urlaub auf Mallorca auch Tennis gespielt?

Nun, es gab dort auch Tennisplätze. Aber ich habe dieses Mal eine sportliche Auszeit genommen.

Wie hat es der TV Waldsee geschafft, im Gegensatz zu anderen Vereinen, zuletzt für so große Turnierfelder zu sorgen?

Wir