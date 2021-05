Ufuk Engin aus Speyer ist Personal Trainer. Er betreute schon den TuS Mechtersheim und arbeitete in der Jugendabteilung des FC Speyer 09. Im Interview mit Nico Henrich spricht er über den „inneren Schweinehund“, seine Zeit bei Waldhof Mannheim sowie über die Zusammenarbeit mit Athleten und Mannschaften.

Ist spezifisches Athletiktraining für Fußballer und Mannschaften mittlerweile unverzichtbar?

Ich persönlich beantworte diese Frage mit einem klaren Ja. In dem Wort Athletiktraining steckt das Wort Athlet drin. Es ist für den Athlet unverzichtbar, auch dementsprechend zu trainieren. Das bedeutet für mich in erster Linie Verletzungsprävention. Daraus resultiert die Leistungssteigerung. Nur ein Spieler, der sich nicht verletzt, kann sich weiterentwickeln, indem er kontinuierlich trainieren und spielen kann.

Wann ist ein Spieler athletisch gut ausgebildet?

Ich beantworte diese Frage mal mit einer Gegenfrage. Wann hat ein Spieler eine gute Kondition? Viele würden jetzt sagen, wenn er eine gute Ausdauer hat. Für mich muss ein Spieler mit guter Kondition aber mehr Fähigkeiten mitbringen. In erster Linie Mobilität, damit die Muskeln durch maximale Dehnbarkeit auch maximale Kontraktion erzeugen können und somit mehr Leistung generiert werden kann. Außerdem steigt die Verletzungsresistenz. Ein guter Athlet muss Mobilität, Stabilität, Kraft, Ausdauer und Koordination mitbringen.

Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit?

Dass ich den Leuten, die ich trainiere, dabei helfen kann, ihre Ziele zu erreichen und zu beobachten, wie ich sie besser und leistungsfähiger mache. Ich möchte mein Wissen und meine persönlichen Erfahrungen, die ich als Sportler bis heute sammeln konnte, teilen.

Mit welchem Altersbereich trainieren Sie am liebsten?

Da gibt es nicht wirklich eine spezifische Altersgruppe. Sie haben alle ihre interessanten Seiten. Bei Jugendlichen hat man viel Potenzial nach oben. Hier sieht man schnell deutliche Fortschritte. Bei den älteren Sportlern hat man bereits eine gewisse Basis, mit der man arbeiten kann. Hier ist natürlich weniger Luft nach oben. Da möchte ich eher die paar Prozent, die man noch rausholen könnte, auch rauskitzeln.

Arbeiten Sie auch mit Sportlern außerhalb des Fußballs?

Ich arbeite hauptsächlich im Fußballbereich, da ich auch selbst ein paar Jahre in dem Sport auf dem Buckel habe. Trotzdem arbeite ich gerne sportartenübergreifend, und solange es Laufsportarten sind, kann man im Athletikbereich vieles übertragen.

Welche Mannschaften haben Sie schon betreut?

Ich war lange Zeit in der Jugend beim FC Speyer tätig. Mit der A- und der C-Jugend sind wir in die Regionalliga aufgestiegen. Auch in der B-Jugend durfte ich zwei Aufstiege feiern. Parallel dazu habe ich auch die zweite Mannschaft mitbetreut. 2016/17 war ich sogar Co-Trainer, und wir scheiterten erst in der Relegation. In den letzten drei Saisons habe ich hauptsächlich TuRa Otterstadt betreut. Sporadisch werde ich in der Vorbereitungszeit auch von anderen Teams gebucht. Die höchste Klasse, die ich bisher trainieren durfte, war der TuS Mechtersheim in der Oberliga.

Wie kamen Sie zum Personal Training?

Mit 25 Jahren hatte ich eine schwere Knieverletzung. Das war der Auslöser, weshalb ich mich immer mehr mit dem Thema Fitness und Reha beschäftigt habe. Nach einigen Jahren entwickelte sich das Bedürfnis, mein Wissen und meine persönlichen Erfahrungen zu teilen, weil ich gesehen habe, dass größtenteils nicht optimal trainiert wird. Für mich persönlich war die logische Schlussfolgerung, mich auf diesen Berufszweig umzuorientieren und Personal Trainer zu werden.

Was braucht es Ihrer Meinung nach, um fit zu sein?

Erstens Geduld, weil man nicht von heute auf morgen seine Leistung verbessern oder steigern kann, zweitens Disziplin, weil man regelmäßig trainieren und Reize setzen muss, um sich weiterzuentwickeln, wenn man diese zwei Eigenschaften mitbringt, kann man seine Fähigkeiten ausbilden, um fit zu werden und auch auf lange Zeit fit zu bleiben.

Inwiefern spielen bei Sportlern auch mentale Fähigkeiten eine Rolle im Fitnesstraining?

Den Begriff mentale Fitness gibt es definitiv nicht umsonst. Wenn ein Sportler mental nicht auf der Höhe ist, wird er auch keine Top-Leistungen bringen können. Eine der wichtigsten mentalen Fähigkeiten ist es, seinen inneren Schweinehund überwinden zu können.

Was halten Sie von dieser Redewendung? Wie viel Wahrheit steckt da drin?

An diesem Zitat ist viel dran. Gerade beim Sport wird vom Körper viel abverlangt. Ist der Körper müde, dann wird es der Geist auch, und der innere Schweinehund klopft an. Es ist wirklich nicht einfach, jeden Tag seinen Körper und seine Fähigkeiten zu trainieren und gleichzeitig noch seinen Alltag zu meistern. Da ist es vorprogrammiert, dass eine gewisse Erschöpfung eintritt und man sich überwinden muss.

Auf was legen Sie Wert, wenn Sie mit Einzelsportlern oder Mannschaften trainieren?

Es liegt mir viel daran, auf die Bedürfnisse und Ziele aller Sportler individuell einzugehen. Daher sind persönliche Gespräche sehr wichtig, um sich auszutauschen. Natürlich ist es bei einer Mannschaft schwieriger, aber nicht unmöglich. Ich erwarte von den Athleten Disziplin und Wille, um das Beste aus sich rauszuholen.

Zur Person

Ufuk Engin kam am 1. Juli 1981 in Speyer zur Welt. Er hat zwei Kinder und ist Personal Trainer. Mannschaften und Athleten, die ambitioniert sind und Ziele haben, können ihn buchen. Während der Corona-Pause hat auch er pausiert. Er nutzte die Zeit, um sich selbst zu regenerieren und hat weniger gemacht. „Ansonsten bin ich nämlich immer unterwegs“, sagt er. In der Fußgönheimer Fußballschule Art of Soccer fungiert Engin als Athletiktrainer. Mit acht Jahren fing er an, beim FV Speyer Fußball zu spielen, blieb dort bis in die B-Jugend. Dann wechselte Engin zum SV Waldhof Mannheim, wo er unter anderem mit Selim Teber, Hanno Balitsch, Kenan Kocak und Christian Fickert in der A-Jugend kickte. Als Aktiver lief der Speyerer für den FVS in der Verbandsliga auf.