Sebastian Ebeling (34) hat in zehn Jahren die Jugend des Fußballclubs Speyer mit zu dem gemacht, was sie ist, zuletzt als Koordinator Sport. Jetzt geht’s in die Hauptstelle von Anpfiff ins Leb en, dem Verein für Sport, Schule, Beruf und Soziales. Martin Erbacher hat er verraten, wieviel Geld für Jule Brand geflossen ist.

Wann geht’s nach Walldorf, 1. Juli?

Hierfür gibt es keinen festen Termin. Es wird im Laufe des Jahres passieren, sobald ein Nachfolger gefunden und eingearbeitet ist.

Welchen Anteil hat der Jugendkoordinator Sport, dass Jule Brand Nationalspielerin geworden ist?

Wir haben Jule bei uns im Verein, sowohl bei den Junioren als auch den Juniorinnen spielen lassen. Diese duale Spielmöglichkeit hat ihre Entwicklung gefördert. Auch der von mir angeratene Wechsel nach Hoffenheim in der Winterpause, war ein wichtiger Schritt, damit Jule sechs Monate Zeit hatte, sich dort zurechtzufinden, ehe die neue Saison startete.

In welcher Höhe hat der FC 09 eine Ausbildungsentschädigung vom Deutschen Fußball-Bund für Jule erhalten?

Die Ausbildungsentschädigung war im unteren vierstelligen Bereich. Leider war ein Pressetermin aufgrund der Corona-Auflagen nicht möglich. Wir legen den Wert aber nicht auf den finanziellen Aspekt. Sondern es ist uns eine Ehre und macht uns stolz, eine solche Spielerin entwickelt zu haben.

Ist für die A-Junioren der Einzug in die Bundesliga realistisch?

Nein, das macht für den FC Speyer 09 keinen Sinn. Wir wollen unsere Spieler ausbilden, indem wir offensiven Fußball spielen und nicht als Abstiegsmannschaft ein Jahr lang tief stehen müssen. Klar kommt der FC Bayern dann einmal in den Sportpark, aber nicht auf Augenhöhe, sondern nur, um Punkte mitzunehmen. Die Entwicklung der Spieler ist in der Regionalliga besser realisierbar, da wir die Ausbildung vor dem Erfolg sehen.

Halten sich die B-Juniorinnen auch zukünftig in der Erstklassigkeit?

Ich denke, leider nein. Das hat aber weniger sportliche, als organisatorische Gründe. Der Deutsche Fußball-Bund wird die höchsten Spielklassen zukünftig nur noch für Nachwuchsleistungszentren zugänglich machen. Damit wären wir automatisch nicht mehr dabei. Aus sportlichen Gründen können wir die Liga halten.

Was entgegnen Sie den Kritikern, die sagen, beim FC 09 ist zu viel Zusammenarbeit mit Anpfiff ins Leben drin?

Die Zusammenarbeit mit Anpfiff ins Leben ist die Basis des FC 09. Der Verein wäre heute sicher nicht der Leuchtturm der Region, wenn es Anpfiff nicht geben würde. Die meisten verstehen die Abläufe und Aufgabengebiete von Anpfiff ins Leben in Kooperation mit dem FC Speyer 09 leider nicht, und daher gibt es viele Stammtischparolen. Gerne tausche ich mich mit jedem Kritiker persönlich aus.

Ist es nicht schade für Sie, das neue Jugendförderzentrum nie richtig genutzt zu haben?

Ich habe jetzt fast zehn Jahre beim FC 09 die Arbeit vor Ort entwickelt und angetrieben und beende das Projekt mit dem Neubau. Das wird mir so schnell keiner nachmachen. Außerdem wechsle ich ja in den Neubau der Hauptgeschäftsstelle nach Walldorf. Da lebt es sich auch ganz gut.

Wann ist Einweihung in Speyer?

Der Termin soll, sofern es die Lage zulässt, im Juli 2021 noch vor den Ferien sein.

An Ihrem eigenen Haus in Speyer wird auch ständig gewerkelt. Was gibt’s noch zu tun?

Unser privates Eigenheim ist bald fertig. Zuletzt wurde die Fassade neu gemacht und ein Whirlpool angeschafft. Jetzt muss nur noch der Garten mit Klettergerüst angelegt werden, und dann haben wir es geschafft und genießen die Zeit als Familie.

Warum gehen Sie nach Walldorf?

Es ist für mich beruflich ein wichtiger Schritt und eine neue Herausforderung. Als Jugendkoordinator gibt es bei Anpfiff ins Leben wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Als Projektleiter in der Vereinsberatung habe ich nun ganz neue Möglichkeiten für meine weitere Zukunft.

Was machen Sie dort genau?

Das Team der Anpfiff-Vereinsberatung kümmert sich darum, Vereine über die Grenzen der Metropolregion hinaus zu beraten und die Philosophie von Anpfiff ins Leben in die Welt zu tragen. Genaueres zu meinem direkten Tätigkeitsfeld darf ich noch nicht veröffentlichen.

In welcher Form bleiben Sie beruflich und privat dem FC 09 erhalten?

Beruflich kann ich dem FC 09 nicht verbunden bleiben, da meine neue Tätigkeit mit dem Aufgabenfeld des Jugendförderzentrums keine Berührungspunkte hat. Die Kollegen vor Ort in Speyer sehe ich aber regelmäßig. Privat kann ich dem Verein im Ehrenamt dienen, wie zu lesen war, erst mal als Sportlicher Leiter in der Aktivität. Mein Ziel ist es aber, dem Verein auf Vorstandsebene zu dienen und meine Beratungskompetenz einzubringen.

Vor was warnen Sie Ihren Nachfolger?

Vor der nicht zu unterschätzenden Aufgabenvielfalt im Tätigkeitsbereich Jugendfußball und der damit verbundenen Zeit, die gerne auch mal sieben Tage die Woche in Anspruch nimmt, aber der Nachfolger kann sich auch auf ein bestelltes Feld freuen.

Wer wird Europameister?

Das ist aufgrund der Pandemie und der verschiedenen Belastungen der Spieler schwer einzuschätzen zum heutigen Tag. Es wird aber eine der großen Nationen werden.