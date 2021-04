Dennis Will (34) aus Neustadt ist seit Sommer Trainer des Fußball-Oberligisten FC Speyer 09. Im Interview mit Nico Henrich spricht er über den Sieg gegen Wormatia Worms, unangenehme Gespräche und neue Strukturen im Verein.

Vor knapp einem Jahr wurde öffentlich, dass Sie die Nachfolge von Ralf Gimmy antreten. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Ihnen der Entschluss mitgeteilt worden ist?

Ich war auf der Geburtstagsfeier einer Freundin, als ich die Nachricht vom Verein bekam. Ich habe mich sehr gefreut, da der Schritt von der Jugend in den Herrenbereich eine andere Art von Herausforderung ist. Ich war mir dessen bewusst, dass diese Entscheidung natürlich nicht in allen Kreisen gut ankommen wird.

War es clever vom FC 09, in der Öffentlichkeit Co-Trainer Andreas Backmann gegen Will auszurufen?

Ob es tatsächlich so kommuniziert wurde, wie es abgedruckt worden ist, weiß ich nicht. Um es diplomatisch auszudrücken, grundsätzlich hätte man das schon anders machen können.

Dass die Entscheidung für Sie Gegenwind bedeutete, sprachen Sie bereits an. Wie schwer war die Situation für Sie persönlich?

Es gab Situationen oder Gespräche, die nicht so angenehm waren, klar. Aber auch da war nichts dabei, wo ich sagen würde, das ging gar nicht. Spieler von unserem Weg zu überzeugen, war nicht schwierig. Nur aufgrund der Trainerentscheidung hat kein potenzieller Neuzugang, den wir auf dem Schirm hatten, abgesagt.

Einen tollen Einstand erwischten Sie dann im ersten Heimspiel beim Sieg über Favorit Wormatia Worms. War es das emotionalste Spiel?

Unser Derbysieg beim TuS Mechtersheim zählt sicher auch in diese Kategorie. Aber natürlich war es besonders, vor allem, weil es das erste Oberliga-Heimspiel war. Jeder hat gesehen, dass wir mithalten können. Die Mannschaft hat für sich erkannt, dass wir die Qualität haben, Oberliga zu spielen. Worms zu besiegen, war ohne Frage emotional. Trotzdem hätte ich mir anschließend den ein oder anderen Punkt mehr gewünscht.

Neben diesen Höhepunkten sind Sie nach der 0:3-Niederlage gegen den FV Diefflen offenbar von Ihrem Cheftrainer-Amt zurückgetreten. Was ist damals genau vorgefallen?

Der FC hat das dann in einer Pressemitteilung klargestellt. Damit ist das Thema auch gut, und es ist alles gesagt.

Was hat sich seither geändert? Haben Sie die Corona-Pause genutzt, um Strukturen voranzutreiben?

Hier muss ich ein Lob an Matthias Richter und Eleftherios Konstantakis aussprechen. Sie sind noch mehr mit eingebunden und übernehmen mehr Verantwortung. Es wurden ein paar Dinge umstrukturiert, weil intern das ein oder andere Vakuum entstanden ist. Strukturen zu verändern, ist nicht die Aufgabe des Trainerteams. Die Mannschaft ist das wichtigste Gut im Verein, und deshalb sollten Strukturen geschaffen werden, in denen sich jeder wohlfühlt und Kompetenzen klar verteilt sind. Richter und Konstantakis haben sich vielen Dingen angenommen. Der Fortschritt ist erkennbar. Das sehe ich im ersten Schritt grundsätzlich positiv. Aber das ist ein fortlaufender Prozess.

Stichwort Trainerteam: Ihr einstiger Chef bei den A-Junioren, Benjamin Glump, ist heute Ihr Co. Ist das nicht komisch für Sie und ihn?

Für Außenstehende mag das skurril sein. Für uns ist es kein Problem. Damals war ich schon kein klassischer Co-Trainer. So ist es bei Benny jetzt auch. Klar muss ich den Kopf hinhalten. Aber bei unseren Gesprächen mussten wir uns gar nicht groß über irgendwelche Rollen unterhalten.

Was unterscheidet den FC 09 von anderen Oberligisten?

Im Vergleich zu den anderen Vereinen in der Region wird der Unterschied vor allem deutlich, wenn man sich die Kader- und Altersstruktur anschaut. Wir haben in der Region die höchste Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Herrenbereich. Die eigene Jugendarbeit ist essenziell für den FC Speyer. Externe Neuzugänge müssen dazu passen. Wir werfen hier nicht mit dem großen Geld herum. Wir wollen jungen und talentierten Spielern aus der Region die Möglichkeit und die Plattform bieten, sich in einer hohen Amateurspielklasse zu beweisen. Hierzu kommt die fußballerische Idee des Trainerteams. Natürlich wollen wir Spiele gewinnen. Es geht uns aber vor allem um das Wie. Ziel ist es, attraktiven und mutigen Fußball anzubieten und die Jungs bestmöglich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich ein fortlaufender Prozess. In den Punkten spiegelt sich das leider nicht immer wieder. Wie wir Spiele gegen Elversberg oder Diefflen verlieren, interessiert zwar am Ende wohl keinen. Man muss sich meiner Meinung nach aber die Spiele anschauen und bewerten, ob die Idee erkennbar ist oder ob es überhaupt eine Idee gibt. Und da sind wir glaube ich auf einem guten Weg.

Wie würden Ihre Spieler den Trainer Dennis Will beschreiben?

Ich bin ein Typ, mit dem man auskommen kann. Ich lege wert auf die inhaltliche Arbeit, ohne, dass das Menschliche wegfällt. Ich versuche, nah an den Jungs dran zu sein. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Der Mix macht es.

Ihre A-Junioren übergaben Sie im Sommer an Ihre beiden Co-Trainer. Wie läuft der Austausch, und wie viele Spieler schaffen es im Sommer in die erste Mannschaft?

Durch die zusätzliche Stelle von Benny als Koordinator U18/U19 ist der Übergang sehr gut geregelt. Sebastian Ebeling, Fabian Eck und Stefan Feininger sind hier unsere ersten Ansprechpartner. Wie viele es schaffen, kann man jetzt schwer sagen. Es muss die beste Entscheidung für die Entwicklung der Jungs getroffen werden. Das bedeutet Spielpraxis in einer möglichst hohen Liga.

Wie veränderte sich Ihre Arbeit im Vergleich zur A-Jugend?

Der Aufwand bei Trainingseinheiten und Spielen ist derselbe geblieben. Die Inhalte der U19 und die der ersten Mannschaft unterscheiden sich nicht groß. Im Herrenbereich geht es um Ergebnisse. Wir versuchen hier aber, Denkmuster aufzubrechen und die Balance zwischen Ergebnis und der Art und Weise, wie wir spielen, zu finden. Denn die wird sich bei mir definitiv nicht verändern. Das ist klar.

Was ist diese Saison, aber auch langfristig beim FC 09 möglich?

Natürlich ist es unser Wunsch, die Klasse zu halten. Das ist dann auch attraktiver für die Spieler, die wir verpflichten wollen. Mittelfristig wollen wir den Verein in der Oberliga etablieren und junge Spieler auf den nächsten Schritt vorbereiten.

Welche Ziele haben Sie persönlich?

Im Fußball kann man schwierig vorausplanen. Ich fühle mich wohl beim FC, habe auch die Zeit bei der A-Jugend sehr genossen. Alles muss immer mit der Familie zusammenpassen. Ich möchte Spieler vorwärtsbringen und mich darüber definieren.

Zur Person

Dennis Will (34) wurde am 10. Juni 1986 in seinem Wohnort Neustadt an der Weinstraße geboren. Der verheiratete Familienvater hat eine Tochter und trainiert den Oberligisten FC Speyer 09 seit Sommer.

Zuvor wirkte er als Co- und später als Cheftrainer der Unter-19-Jährigen des Vereins. Will arbeitet beim Badischen Fußballverband in der Qualifizierung. Er betreut das Lehrgangswesen im administrativen Bereich und fungiert zudem als Ausbilder auf dem Platz.