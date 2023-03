Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dennis Neudahm (34) spielte einst beim TuS Mechtersheim in der Oberliga. Heute ist er Torwarttrainer in der 2. Bundesliga, arbeitet dort für den 1. FC Nürnberg. Im Gespräch mit Nico Henrich erinnert er sich an die Zeit beim TuS zurück, spricht über das Ziel Bundesliga und erzählt von seinem Arbeitstag.

Wie kam es damals zum Wechsel zum TuS Mechtersheim?

Der TuS war auf der Suche nach einem Torwart, da sich einer der damaligen Torhüter schwer verletzt hatte. Wie das