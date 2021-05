Die Speyerer Ehrenbürgerin Luise Herklotz (1918-2009) hat nicht nur für nationalsozialistische Zeitungen, sondern auch als Stenotypistin im Konzentrationslager Dachau gearbeitet. Diese biografischen Details werden derzeit diskutiert. Karl Fücks kennt sie schon lange und sagt im Interview mit Patrick Seiler, warum sie verschwiegen wurden.

Herr Fücks, nach der Veröffentlichung des RHEINPFALZ-Berichts über die inzwischen verstorbene SPD-Politikerin Luise Herklotz in der NS-Zeit haben Sie sich gemeldet als „der, der alles angestoßen hat“. Wie kam es dazu?

1976 bin ich in die SPD Speyer eingetreten und arbeitete mit den Jusos. Da besuchte ich ein Seminar, bei dem der Historiker und Juso Manfred Geis aus Ellerstadt uns ermunterte, alte SPD-Genossen, die in der NS-Zeit großes Leid erfahren hatten, zu befragen und die Geschichte aufzuschreiben. Das taten einige und stellten fest, dass nicht nur SPDler, sondern auch Gewerkschafter, Kommunisten, Juden und so weiter in Gefängnissen und Konzentrationslagern waren. Beim Gespräch mit dem Kommunisten Georg Pfeil gab dieser mir einen verstaubten Ordner, den er auf dem Speicher versteckt hatte. Die Dokumente durfte ich mitnehmen und Kopien anfertigen. Ein A4-Blatt hatte die Überschrift „Fräulein Herklotz Luise, war beschäftigt:“. Darauf stand, dass sie bei vielen Zeitungen beschäftigt war und beim Reichsführer der SS in Dachau. Zuerst konnte ich dem keinen Glauben schenken. Dann meldete ich mich im Stadtarchiv Mannheim an, durchsuchte die NS-Zeitung „Hakenkreuzbanner“ und fand tatsächlich Berichte von Luise Herklotz. Mich beschäftigte das sehr, und ich sagte mir, wenn das im „Hakenkreuzbanner Mannheim“ stimmt, kann das andere nicht alles falsch sein.

Was ist daraus geworden?

Ich stand allein da. Wer sollte mir glauben? Ich fürchtete, mit Verleumdungsprozessen rechnen zu müssen.

Warum wurde das zu Lebzeiten Herklotz’ nicht öffentlich thematisiert?

Wenn ein Barfußhistoriker, also jemand, der sich wie ich ohne Studium für Geschichte interessiert, so etwas sagt, so ist das nicht glaubhaft. 1982 war dieses Thema noch nicht interessant und auch ein Tabu-Thema, weil noch viele belastete Person lebten.

Ist das ein Einzelfall oder war das überall so?

In Speyer, Landau und Neustadt habe ich mich mit der NS-Geschichte intensiv beschäftigt. Ich verfasste antifaschistische Stadtführer und führte viele Jugendliche in Stadtführungen zu Orten des Nazi-Terrors. Mir sind auch viele andere Personen aufgefallen, die in der Zeit 1933 bis 1945 in NS-Organisationen tätig waren.

Wie sind Sie als SPD-Mitglied mit den Ergebnissen umgegangen?

Wie soll man 1982 als Einzelkämpfer alleine gegen die Mauer des Schweigens und Verschweigens vorgehen? Die NS-Täter lebten noch, hatten in der Nachkriegszeit hohe Posten erlangt und bekamen dicke Pensionen. Deren Kinder verteidigten die Eltern.

Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie diese Forschungsarbeit auf sich genommen haben?

Interesse und Neugierde treiben mich an. Viele Menschen, die in der NS-Zeit Schlimmes erlebt hatten – auch mein Großvater –, hatten oft nach 1945 keine Möglichkeit, beruflich weiterzukommen. Aber diejenigen, die in der NS-Zeit Vorteile hatten, bekamen sie auch nach 1945 wieder mit hohen Positionen. So etwas finde ich nicht gerecht. Traurig finde ich, dass heute nach dem Sozialdemokraten Jakob Schultheis, der mit vielen Speyerern im Widerstand war und am 19. März 1945 vier Tage vor der Befreiung Speyers hingerichtet wurde, keine Straße oder Platz benannt ist.

Wie stufen Sie mit Ihrer Forschungserfahrung zum Nationalsozialismus die Tätigkeiten von Luise Herklotz ein?

Nach dem mir vorliegenden Dokument, das vom Entnazifizierungsausschuss in Speyer erstellt wurde, werden Tätigkeiten von Tätern und Opfern genau dokumentiert. Ausgerechnet dieses Blatt wurde aus dem Stadthaus geschmuggelt und versteckt aufbewahrt. Es kam nicht mit den anderen Dokumenten nach Paris in Frankreich. So fehlen Zusammenhänge.

Ist Forschung zu Speyerer Biografien in der NS-Zeit noch aussichtsreich?

Sollte es wirklich so sein, dass sich noch Dokumente zur „Akte Herklotz“ in Paris befinden, könnte auch über andere Personen noch einiges zu finden sein. Dann kann es auch heute noch interessant werden. Das wäre eine Aufgabe für Berufshistoriker.

Was wird sich im Gedenken an diese Personen noch ändern?

2003 hat der gesamte Speyerer Stadtrat sich für die Ehrenbürgerschaft von Luise Herklotz ausgesprochen. Und genau derselbe Stadtrat muss jetzt in der aktuellen Besetzung darüber entscheiden, wie er mit dem heutigen Wissen umgeht. Ich bin mir sicher: Die Aufarbeitung der NS-Geschichte wird uns noch lange beschäftigen.

Zur Person

Karl Fücks (76), gebürtiger Speyerer, der seit den 1980er-Jahren in Edesheim wohnt, bezeichnet sich als „Barfußhistoriker“. Sein Beruf war Maschinenbautechniker.

Stichwort: Biografie Luise Herklotz

Luise Herklotz machte nach dem Zweiten Weltkrieg Karriere als Redakteurin, dann als SPD-Politikerin, vor allem als Speyerer Abgeordnete im Landtag von 1949 bis 1957, im Bundestag (1956 bis 1972) und im Europaparlament (1979 bis 1984) beziehungsweise seiner Vorgängerinstitution. Einen Makel in ihrer Biografie aus dieser Zeit stellen Gerichtsverfahren dar, weil sie Staatszuschüsse für Seminare beantragt und erhalten haben soll, die nie stattgefunden haben. Als sie im Seniorenalter vom Land, vom Bund, vom Journalistenverband und 2003 mit dem Ehrenbürgerrecht der Stadt Speyer geehrt wurde, spielten naturgemäß vor allem ihre Verdienste eine Rolle. Ihre Tätigkeiten in der Zeit des Nationalsozialismus wurden damals nicht öffentlich thematisiert. In den Entnazifizierungsakten stehen Tätigkeiten für fünf Zeitungen teilweise nationalsozialistischer Verlage, zudem Tätigkeiten als Stenotypistin für den Reichsführer SS in Dachau (3. Juli 1939 bis 15. Februar 1940) und im Sozialbüro der Dynamit AG in München (15. Februar bis 15. März 1940).