Es sah nicht gut aus für den ASV Harthausen vor ein paar Wochen. Es fand sich kein Vorsitzender. Bürgermeister Harald Löffler erklärte das Thema zur Chefsache, übte sanften Druck aus, drohte mit Auflösung. Axel Hoffmann ist der Neue und hat Martin Erbacher auch gesagt, ob die Fußballer absteigen oder nicht.

Wie ist’s so als Retter des ASV?

Es fühlt sich in der Tat sehr gut an, meinem Sportverein, mit dem ich schon seit Kindesalter verbunden bin, vorzustehen und