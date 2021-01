Mehrere Anzeigen wegen Internetbetrugs haben Betroffene aus Speyer am Montag und Dienstag bei der Polizei erstattet. In einem Fall bestellte ein 41-jähriger Mann über das Internetportal „Quoka“ am 14. Januar einen Laptop für 450 Euro, erhielt aber keine Ware. Eine 60-jährige bestellte im Netz einen Kaffeevollautomaten für 320 Euro und stellte danach fest, dass es sich bei dem Internetauftritt des Anbieters offensichtlich um einen „Fakeshop“, also einen gefälschten Online-Laden, handelte. Ein 36-Jähriger bestellte am 12. Januar über einen Anbieter für Schallplattenliebhaber zwei Schallplatten-Sammelboxen für 500 Euro. Er erhielt die Sammelboxen, jedoch ohne Inhalt. Eine 50-jährige Frau stellte auf ihrer Kreditkartenabrechnung eine unberechtigte Abbuchung über acht Euro fest, die im September 2020 veranlasst worden war.

Zwei Versuche

In zwei anderen Fällen blieb es beim Betrugsversuch. So erhielt ein 58-Jähriger am Montag drei Anrufe von Unbekannten, die zunächst 9000, später 3900 Euro von dem Speyerer forderten. Sie begründeten das mit einer angeblichen Abonnement eines Gewinnspiels. Da der Angerufene laut Polizei an keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte, ging er auf die Forderung nicht ein. In einem zweiten Fall wurde eine 50-Jährige am Samstag von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter am Telefon aufgefordert, eine TAN mitzuteilen, damit eine vermeintliche Geldüberweisung von ihrem Konto ins Ausland gestoppt werden könne. Die Frau bemerkte jedoch, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und legte auf, ohne Daten von sich preiszugeben. Hinweise zum Schutz vor Internet- und Telefonbetrügern bietet die Polizei im Netz.