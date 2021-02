Mehrere Anzeigen wegen Telefon- und Internetbetrugs sind in den vergangenen Tagen bei der Polizei eingegangen. Bei einer 81-jährigen Speyererin und einer Glaubensgemeinschaft hatte ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter laut Polizei keinen Erfolg. Die Seniorin beendete das Gespräch am Montag vorzeitig, und auch die Gemeinschaft ging nicht auf eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ein.

Anders verhielt es sich bei einer Mitarbeiterin einer Speyerer Tankstelle. Diese schöpfte beim Anruf eines vermeintlichen Google-Mitarbeiters vom Sonntag aufgrund der offiziell wirkenden Telefonnummer zunächst keinen Verdacht. Deshalb teilte sie dem Anrufer mehrere Codes von Google-Playkarten mit. Der Unbekannte gelangte so in den Besitz von Codes im Wert von rund 500 Euro.

Ware bestellt und nicht erhalten

Ebenfalls Vermögensschäden erlitten drei Speyerer nach Online-Bestellungen. Ein 38-Jähriger hatte am 26. Januar über den Shop „Manske-Technik.com“ für 272 Euro eine Kühl-Gefrier-Kombination geordert, die nicht ankam. Laut Landeskriminalamt „liegen bezüglich des Shops bereits mehrere Betrugsanzeigen vor“, informiert die Polizei. Ein 28-Jähriger bestellte am 21. Januar über den Messenger-Dienst Telegram bei einer Person Ware für 150 Euro, die er nicht erhielt. Eine 57-Jährige bestellte am 26. Januar Bewegungsmelder in China. Für den Kaufpreis von 33 Euro erhielt sie zwei minderwertige Sonnenbrillen.

Opfer einer versuchten Bitcoin-Erpressung wurde am Samstag eine 18-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Sie wurde per E-Mail zur Überweisung von 5260 Dollar auf ein Bitcoin-Konto aufgefordert. Die Täter behaupteten laut Polizei, das Handy der 18-Jährigen gehackt zu haben und drohten damit, Nacktbilder von ihr an all ihre Kontakte weiterzuleiten. Die 18-Jährige reagierte nicht auf die Zahlungsaufforderung, ein finanzieller Schaden ist laut Polizei nicht eingetreten.