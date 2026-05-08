Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen warten schon lange auf den Bau eines Glasfasernetzes durch die Firma Deutsche Glasfaser. Nun haben sie den Kooperationsvertrag gekündigt.

Die Gemeinden Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen haben im Jahr 2022 einen Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser geschlossen. Das Ziel: In allen drei Dörfern sollten Glasfaserleitungen für schnelles Internet verlegt werden. Deutsche Glasfaser versprach, den Ausbau anzugehen, wenn genügend Bürger einen Vorvertrag unterschreiben. Als Ziel wurde eine Quote von 33 Prozent der Haushalte genannt. Die Nachfrage verlief zunächst schleppend. Der Aktionszeitraum, in dem die Kunden sich einen kostenlosen Hausanschluss sichern konnten, wenn sie einen Zweijahresvertrag unterschreiben, wurde verlängert. Im September 2023 verkündete das Unternehmen dann, dass es sein Ziel erreicht hat und der Ausbau kommen soll.

Seitdem ist allerdings nichts mehr passiert. Die Spitzen der Gemeinden äußerten zuletzt offen ihren Unmut über Deutsche Glasfaser. Die Firma hatte bereits in anderen Gemeinden für Negativschlagzeilen gesorgt, weil sie keine geeigneten Subunternehmer für den Ausbau fand und Arbeiten nicht oder nur schleppend vorangingen. Nun haben die drei Gemeinden im Speyerer Umland die Reißleine gezogen und den Kooperationsvertrag mit einem Schreiben vom 10. März gekündigt. „Die Kündigung wurde am 11. März zugestellt, eine Rückmeldung des Unternehmens gab es bis zum heutigen Tag nicht“, sagt Verbandsgemeindesprecherin Evelyn Nigrin. „Die Kündigung ist dennoch mit sofortiger Wirkung wirksam“, ist der Standpunkt der drei betroffenen Gemeinden.

Vereinbarung hinterfragt

Der Schritt sei nach sorgfältiger Prüfung sowie intensiver fachlicher und strategischer Abwägung erfolgt, erklärt die Verwaltung. Ziel sei, die Rahmenbedingungen für eine moderne, leistungsfähige und zukunftssichere Breitbandversorgung im Gemeindegebiet neu zu bewerten. „In den vergangenen Monaten haben sich die Anforderungen an einen zeitgemäßen Glasfaserausbau weiterentwickelt. Gleichzeitig ist bislang kein Ausbau erfolgt“, erklärt Nigrin. Vor diesem Hintergrund sei es für die Gemeinden notwendig geworden, die bestehende Vereinbarung kritisch zu hinterfragen und im Sinne der Bürger zu handeln.

„Uns ist bewusst, dass viele Bürgerinnen und Bürger auf einen zeitnahen Ausbau gehofft haben“, sagt die Sprecherin. „Die Entscheidung kann daher Fragen oder auch Enttäuschung auslösen. Diese Rückmeldungen nehmen wir sehr ernst. Gleichzeitig sehen wir es als unsere Verantwortung, getroffene Vereinbarungen regelmäßig zu überprüfen und – wenn erforderlich – im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung anzupassen.“

Verträge hinfällig?

Was aber bedeutet die Entscheidung der drei Gemeinden für die Bürger, die bereits einen Vorvertrag mit Deutsche Glasfaser haben? Einerseits äußert die Verwaltung zwar ihre rechtliche Einschätzung, dass die in den Angebotsunterlagen genannte Bindefrist – in der Regel sechs Monate – bereits abgelaufen sei und somit keine Verträge zustande gekommen seien. Anderseits sagt sie: „Die Kündigung des Kooperationsvertrages hat keine automatische Auswirkung auf individuell abgegebene Angebote für einen Glasfaseranschluss.“ Die Bürger müssten gegebenenfalls selbst entscheiden, ob sie einen geschlossenen Vorvertrag widerrufen. Die Gemeinde übernehme keine Kündigung privater Verträge. Grundsätzlich könnten sich Bürger – sofern gewünscht – anderweitig orientieren und Verträge mit anderen Anbietern prüfen oder abschließen. In Hanhofen hatte offenbar die Deutsche Telekom bereits mit Anwohnern Kontakt aufgenommen. „Die Kündigung seitens der Ortsgemeinden bedeutet ausdrücklich keinen Verzicht auf den Glasfaserausbau“, sagt Nigrin. Vielmehr eröffne sie die Möglichkeit, alternative Optionen zu prüfen und Gespräche mit weiteren Anbietern zu führen.

„Kündigung hinterlegt“

„Die Gemeinde hat von ihrem Recht, den Kooperationsvertrag zu kündigen, Gebrauch gemacht“, teilt Deutsche Glasfaser auf RHEINPFALZ-Anfrage zur aktuellen Entwicklung mit. Die Kündigung sei „eingegangen und hinterlegt“. Zur Frage, ob die Verträge mit Bürgern in den drei Gemeinden hinfällig wären, sagt die Firma lediglich: „Die Verträge mit unseren Kunden bleiben davon unberührt.“ Etwas ausführlicher geht Deutsche Glasfaser auf die Fragen ein, warum der Ausbau bislang nicht gestartet ist und ob er weiterhin geplant ist. Die Projektprüfung dauere an, teilt das Unternehmen mit. „Zentrale Bestandteile der umfangreichen Analyse sind die vorgelagerte Nachfragebündelung zur Ermittlung des lokalen Interesses sowie Maßnahmen zur genauen Baukostenkalkulation“, schreibt Deutsche Glasfaser. Ein besonderes Augenmerk liege zudem auf der Evaluierung der Kostenstruktur unter Berücksichtigung von Preisentwicklung, Materialverfügbarkeit und Baukapazitäten. „Die umfangreiche Analyse ist erforderlich, da sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für den Glasfaserausbau in den vergangenen Monaten verändert haben.“ Sobald es neue Informationen für die drei Orte gebe, werde Deutsche Glasfaser darüber informieren.