Am Samstag wurden mit zwei Konzerten die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer eröffnet. In der Aufführung der Bach Kantaten 29 und 100 sowie der Sinfonia zur Kantate 174, deren Musik aus dem dritten Brandenburgischen Konzert bekannt ist, sang mit gebotenem Abstand zum ersten Mal der Domchor wieder in einer großen Besetzung mit rund 60 Aktiven. Zusammen mit dem Originalklangensemble L’arpa festante entstand so ein harmonischer Ausgleich von Transparenz und Klangfülle. Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller abwechselnd am Pult standen für sehr beredte und treffend ausgearbeitete Wiedergaben ein, zu deren bestechender Wirkung auch die exzellenten Vokal- und Instrumentalsolisten beitrugen. Speyer erlebte endlich wieder ein großes Konzert Chor-Orchesterkonzert , das mit dem Dona nobis pacem der h-moll-Messe ausklang. Dieses Stück hätte eigentlich schon am 8. Mai im Dom in der ökumenischen Gedenkandacht zu 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs erklingen sollen. Nun wurde es quasi nachgeholt. Not tut es immer. Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer unter dem Motto „Beethoven ... plus!“ gehen bis 3. Oktober. Infos unter http://www.dommusik-speyer.de