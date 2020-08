Sie finden statt, die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer 2020. Das Programm ist allerdings verändert und Corona-konform. Die beiden Messen von Beethoven können nicht aufgeführt werden, dafür gibt es Bach und Haydn. Aber andere Beethoven-Programme bleiben erhalten.

„Nicht Bach sollte er heißen, sondern Meer“: Das soll Ludwig van Beethoven über Johann Sebastian Bach gesagt haben. „Beethoven … plus!“ steht über den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer vom 19. September bis 3. Oktober – und diese beginnen nicht – wie geplant – mit Beethovens Messe in C-Dur, sondern mit zwei Kantaten von Bach.

Die Kantate 29 „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“ und die Kantate 100 „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ musizieren am 19. September um 18 und 20 Uhr im Dom Marina Herrmann, Sopran, Anne Bierwirth, Alt, Daniel Schreiber, Tenor, Markus Lemke, Bass, der Domchor Speyer und das Barockorchester L’arpa festante unter der Leitung von Joachim Weller und Markus Melchiori.

Verlegt, gekürzt, gestrichen und neu im Programm

Domkapellmeister Melchiori hat das zunächst geplante Programm der aktuellen Corona-Regelungen wegen modifiziert und auf die aktuelle Lage abgestimmt. Viele Programme blieben erhalten, finden aber an anderen Orten statt. Andere wurde verkürzt oder ganz verändert. Im Ganzen aber ist es ein vollwertiges Festival geblieben, bei dem die Konzerte teilweise doppelt gegeben werden, um möglichst viele Besucher einzulassen.

Denn die Beschränkungen aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln gelten natürlich weiter. Auch werden die Karten nur personifiziert ausgegeben und sollten womöglich im Vorverkauf erstanden werden. Der Beethoven-Schwerpunkt wurde nicht aufgegeben, er ist ein bisschen im Umfang reduziert und durch andere Aspekte erweitert worden.

Beethofen, Buxtehude, Bach und Co.

Beethoven pur gibt es am Sonntag, 20. September, um 15 und 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Die Sinfonien Nr. 2 D-Dur op. 36 und Nr. 7 A-Dur op. 92 spielt das Originalklangorchester L’arpa festante. Markus Melchiori steht am Dirigentenpult.

Ebenfalls in der Dreifaltigkeitskirche wird am 22. September um 21 Uhr die erste Nachtmusik mit dem Lautenisten Andreas Martin auf der Barocklaute geboten. Er spielt von Silvius Leopold Weiss (1687-1750), dem berühmten Lautenmeister des Barocks, die Suiten Nr. 34 in d-Moll und Nr. 25 in g-Moll.

Am 23. September um 19.30 Uhr ist ein Orgelkonzert „À la Mémoire de Beethoven“ in der Kirche St. Joseph. Auf den Tag genau vor 30 Jahren, am 23. September 1990, wurde in St. Joseph die durch den Orgelbauer Heinz Willbrand erbaute Orgel geweiht. Stephan Rahn spielt Werke von Bach, Correa de Arauxo, Mozart, Jehan Alain und Feliks Nowowiejski. Der Erlös des Konzerts ist für die Renovierung der Orgel bestimmt.

Erneut in St. Joseph erklingt am 25. September um 19.30 Uhr Dieterich Buxtehudes „Membra Jesu nostri“, ein Kantatenzyklus in sieben Teilen auf die sieben Wundmale Jesu, mit der Capella Spirensis und dem Barockensemble L’arpa festante. Joachim Weller hat die Leitung.

Zwei Konzerte in Stadthalle

Zwei Konzerte sind in die Stadthalle Speyer verlegt. Am 26. September um 19.30 Uhr singt der international gefeierte Liedersänger Christoph Prégardien, Tenor, am Klavier begleitet von Michael Gees Ludwig van Beethovens Zyklus „An die ferne Geliebte“ op. 98, weitere Lieder Beethovens sowie Robert Schumanns „Dichterliebe“. Am 27. September um 19.30 Uhr spielen in der Stadthalle Christine Rahn, Klavier, und das Chiarina-Streichquintett Beethovens erstes Streichquartett F-Dur op. 18/1 und das Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 in der Kammermusikfassung von Vincenz Lachner.

Am 29. September um 21 Uhr ist wieder in der Dreifaltigkeitskirche die zweite Nachtmusik. Johann Sebastian Bachs Suite in g-Moll BWV 995 sowie Präludium, Fuge und Allegro in Es-Dur BWV 998 spielt Andreas Martin, Erzlaute.

Ganz neu im Programm ist ein weiterer Auftritt der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Leitung ihres Chefdirigenten Michael Francis. Am 1. Oktober um 18.30 und 20.15 Uhr spielt sie in der Stadthalle von Antonio Salieri die Ouvertüre zur Oper „Catilina“, von Joseph Haydn das Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 2 D-Dur und von Beethoven die Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21. Florian Barak, der Solo-Cellist der Deutschen Staatsphilharmonie, ist der Solist des Abends. Karten-Reservierung ist hier unter www.staatsphilharmonie.de oder Telefon 0621 3367333.

„Nordlichter“ im Dom

Am 2. Oktober, 19.30 Uhr, ist dann ein Orgelkonzert im Dom. „Nordlichter“ ist das Motto, denn Musik aus Skandinavien von Gade, Lindeman, Mericanto und anderen spielt Susanne Z’Graggen an den Domorgeln. Die Missa solemnis von Beethoven sollte im Schlusskonzert erklingen. Nun wird die umfangreichste Messe von Beethovens Wiener Lehrer Joseph Haydn musiziert, die über einstündige Große Mariazeller Messe in C Missa Cellensis in honorem BVM., Hob. XXII:5, komponiert 1766. Am 3. Oktober um 15 und 17 Uhr treten in der Speyerer Gedächtniskirche Gloria Rehm, Sopran, Marion Eckstein, Alt, Sebastian Kohlhepp, Tenor, Thilo Dahlmann, Bass, das Vokalensemble Dom zu Speyer und die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz auf. Markus Melchiori hat die Leitung.

Karten

Um eine Nachverfolgung von Infektionsketten in der Corona-Krise zu gewährleisten, werden beim Kartenkauf alle erforderlichen Kontaktdaten aufgenommen und am Veranstaltungstag vor Ort mit einem Ausweisdokument abgeglichen. Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen Dom-Info, Domplatz 1b, und der Tourist-Information, bei allen ReserviX-Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de sowie beim RHEINPFALZ-Ticket-Service, Telefon 0631 3701-6618 und E-Mail ticketservice@rheinpfalz.de.

Während des Aufenthalts an den Veranstaltungsorten ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die am Platz abgenommen werden darf. Die Konzerte werden ohne Pause gespielt; maximale Länge: 75 Minuten.