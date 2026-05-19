Bei der Internationalen Juniorenregatta in München auf der Olympiabahn Oberschleißheim zeigten sich die Speyerer Ruderer von ihrer Schokoladenseite.

Für die Unter-19-Jährigen ging es vor allem darum, wichtige Rennerfahrung auf einer internationalen Regatta zu sammeln. Die U17 nutzte eine gute Möglichkeit, Südwestkombinationen zu testen und sich mit nationaler Konkurrenz zu messen. Joshua Rieber und Felix Lorch starteten im U19-Doppelzweier in einem starken internationalen Feld.

Die Erfahrungen des ersten Laufes, den Polen in 6:56,99 Minuten für sich entschied und das Speyerer-Duo auf Platz vier ins Ziel kam, nahmen die beiden mit in das zweite Rennen. Nach einer gut geruderten ersten Streckenhälfte ließen Rieber/Lorch das Feld ziehen. Der Zieleinlauf lautete Schweiz vor Polen. Die Speyerer landeten auf Rang fünf. „Große Schritte sind gemacht, und eine klare, spannende Aufgabe für die nächsten Wochen liegt vor uns, die Lücke weiter zu schließen“, so Trainer Damion Eigenberg.

Künkel/Görtz stark

Gabriela Künkel und Nike Görtz ruderten im U17-Leichtgewichtsdoppelzweier ein sehr starkes Rennen. Bugball an Bugball ging es bis zum Endspurt. Erst dann setzte sich die Stuttgarter RG ab, und Speyer kam auf Position zwei ins Ziel. Im gesetzten Lauf der schnellsten Boote zeigten Künkel/Görtz wieder eine solides Vorstellung und erreichten beim erneuten Sieg der Stuttgarter RG die vierte Stelle. Coach Eigenberg freute sich: „Sie haben gezeigt, dass sie gut Rennen fahren können und noch viel Entwicklungspotenzial in Technik, Effizienz und Bootsgeschwindigkeit in diesem Zweier steckt.“

Runa Seibert legte den Fokus, wenngleich ersatzgeschwächt, auf den Juniorinnen-B-Vierer ohne Steuerfrau, die Renngemeinschaft RG Speyer/Mainzer RV gemeinsam mit Marlene Dilk, Eva Hermann, Katharina Stauder. In einem sehr starken Feld belegte das Quartett nach 5:45,80 Minuten Platz vier. Es gewann der LRV Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam mit Sara Greis stieg Runa Seibert auch noch in den U17-Zweier-ohne und lieferte zwei gute Darbietungen auf den Rängen fünf sowie sieben ab. „Es ist mutig, kurzfristig auch noch in den Zweier ohne einzusteigen, es einfach zu versuchen und Erfahrung zu sammeln, sehr cool“, kommentierte Eigenberg.

Habermehl spitze

In der Renngemeinschaft RG Speyer/Mainzer RV/RV Treviris/Mainzer RG bot Jonathan Habermehl mit seinen Bootskameraden Jan Sommer, Johannes Haag, Olaf Lutz und Steuerfrau Dorothea Dette im U17-Leichtgewichts-Doppelvierer eine Spitzenleistung. An beiden Regattatagen lieferte das Quartett einen klaren Start-Ziel-Sieg mit jeweils mehr als einer Länge Vorsprung ab.

Auch im U17-Leichtgewichts-Einer zeigte Jonathan Habermehl starke Läufe. Im ersten Rennen sahen die Zuschauer sein Stehvermögen. Bei 500 Meter noch eine halbe Länge zurück, schob er sich bis zur 1000-m-Marke auf vier Hundertstelsekunden an den schärfsten Konkurrenten Pascal Hamann Velasco, Heidelberger RK, heran.

Auf den letzten 500 Meter gab es kein Halten mehr. Über vier Sekunden betrug der Vorsprung beim erneuten Triumph für Habermehl auf Platz zwei und mehr als 14 auf den Dritten Daniel Häckel, Stuttgart-Cannstatter RC. Im gesetzten Lauf siegte Tobia Lovera, Heidelberger RK, und Jonathan Habermehl kam nach einem erneut guten Rennen als viertes Boot ins Ziel: „Wir haben viel gelernt und freuen uns auf die große Regatta in Köln, nach starker Arbeit aller Sportlerinnen und Sportler“, fassten die Speyerer zusammen.