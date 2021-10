Musik vieler Kontinente gab es zur Eröffnung der diesjährigen Interkulturellen Woche (IKW) am Samstagabend in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche.

Weit weniger Publikum als in den Vorjahren war zum Auftakt der vom Beirat für Migration und Integration, von Diakonischem Werk, Zwanzig10-Judendkultur und Interreligiösen Forum veranstalteten Aktion gekommen. Landesumweltministerin Anne Spiegel aus Speyer und ihre Amtsnachfolgerin Katharina Binz (beide Grüne) wurden von Staatssekretär David Profit vertreten, der in seinem Grußwort forderte: „Wir brauchen Integration nicht nur in Sonntagsreden.“ Er warb für den respektvollen Umgang miteinander in Gesellschaft und Politik. Politiker waren am Samstag jedoch kaum vertreten. Weniger als eine Handvoll Stadträte stiegen feierlich in die IKW ein. Als Vertreterin der Stadtspitze erklärte Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) das diesjährige IKW-Motto „offengeht“ als Ermutigung für den Einsatz für demokratische und integrative Werte. Noch konkreter wurde Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr mit seinem Aufruf zum aktiven Einsatz für DIE Familienzusammenführung Geflüchteter. Die IKW schaffe Orte, an denen Begegnung möglich sei, betonte Bähr. „Mit Kultur werden Mauern der Angst abgebaut.“ Die Speyerer Trommelgruppe Afabato eröffnete die IKW unter der Leitung von Rainer Körber musikalisch: „Mosaik“, die von Sarah Münch in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord gegründete Band, spielte Musik aus den Herkunftsländern der Mitwirkenden. IGS-Zwölftklässler beeindruckten unter der Leitung von Petra Fischer-Wolfert mit ihrem Gedankenspiel „Normal 2021“.