Am Sonntag gegen 7.45 Uhr haben Zeugen der Polizei gemeldet, dass vier Personen in der Eugen-Jäger-Straße auffälliges Interesse an einem mit Sperrmüll beladenen Müllcontainer zeigten. Streifenbeamte trafen drei Männer und eine Frau zwischen 33 und 47 Jahren an und kontrollierten sie. Der Verdacht eines Sperrmülldiebstahls erhärtete sich zwar nicht. Allerdings stellten die Beamten fest, dass das Pedelec eines 37-Jährigen aus der Gruppe im Wert von über 3000 Euro im November 2023 gestohlen worden war. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen fanden die Beamten etwa zwei Gramm Amphetamin. Sie stellten die Drogen und das Fahrrad sicher und erteilten der Gruppe einen Platzverweis.