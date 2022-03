Nach einem guten Start kehrt Enttäuschung ein: Das ist die Bilanz für die kommunale Impfstelle in der Stadthalle nach der ersten Woche mit Einsatz des Proteinimpfstoffs Novavax. Die Corona-Lage in der Stadt bleibt angespannt.

„Endlich wieder ein Tag mit einer Schlange vor dem Gebäude“ sei der Dienstag gewesen, so der städtische Impfkoordinator Peter Eymann. 173 Anmeldungen gab es demnach, 108 Personen seien tatsächlich gekommen. Am Mittwoch (149 Anmeldungen, 83 Impfungen) und Donnerstag (18/7) sei die Resonanz rückläufig gewesen. „Sehr enttäuscht“ zeigte sich darüber Paul Mair vom Speyerer Kreisverband des Roten Kreuzes. Er berichtete von 84 Prozent Positivrate bei den PCR-Tests des DRK. Laut Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin im St.-Vincentius-Krankenhaus, liegt die Positivquote bei dessen PCR-Tests bei rund 75 Prozent. Sie bedauerte einen „drastischen Rückgang“ dieser Tests in der Vorwoche und sagte, dass noch ein großer Personenkreis Anspruch auf PCR-Tests habe. Etwa für enge Kontaktpersonen gelte: „Lassen Sie sich testen.“

Nur Notfallversorgung im „Vincenz“

Im Krankenhaus selbst bleibe die Lage angespannt. Leszinski berichtete von etlichen älteren Corona-Patienten, die verstorben seien. Vier Infizierte würden intensiv behandelt. Das „Vincenz“ habe viele Personalausfälle und gewährleiste derzeit nur reine Notfallversorgung.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) appellierte an die Bürger, sich impfen und testen zu lassen. Die Stadt fülle den Veranstaltungskalender 2022, plane auch mit der Frühjahrsmesse ab 8. April. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist am Freitag mit 97 Neuinfektionen von 689 auf 733 gestiegen.