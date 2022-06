Mit einem „Tag der offenen Tür mit großem Campusfest“ feiert die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer am Samstag ihr 75-jähriges Bestehen. Alle Interessierten sind von 13.30 bis 18 Uhr auf den Campus in die Freiherr-vom-Stein-Straße 2 in Speyer eingeladen. Auf dem Programm stehen unter anderem kurze Lehrstuhl-Vorstellungen (Hörsäle 5 und 6). Im Innovationslabor sind Mitmachangebote angekündigt. So beantworte „Roboter Pepper“ Fragen von Gästen. Für 15 und 16 Uhr sind jeweils Führungen durch das Innovationslabor und durch die Bibliothek geplant. Eine Fotoausstellung im Foyer beleuchtet laut Ankündigung das universitäre Leben und zeigt bekannte Campus-Besucher aus den vergangenen Jahren.

Auf dem Programm stehen auch ein interaktives TV-Studio und eine Campus-weite Geocaching-Rallye auf der Suche nach dem „Geist von Speyer“: Nicht nur junge Gäste könnten dabei ihren Spaß haben – und Preise gewinnen. Für das leibliche Wohl sei mit kühlen Getränken, leckeren Snacks und italienischem Eis gesorgt. Das gesamte Programm steht im Netz unter www.uni-speyer.de. Die heutige Speyerer Universität wurde 1947 innerhalb der französischen Besatzungszone als „Staatliche Akademie für Verwaltungswissenschaften“ gegründet.