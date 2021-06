In einer vierwöchigen Testphase waren ab Mai Kehrmaschinen, die mit künstlicher Intelligenz des Start-ups sauber.io ausgestattet worden waren, in Speyer unterwegs gewesen. Sie erfassten, wo schwerpunktmäßig Müll weggeworfen wird und um welche Gegenstände es sich dabei handelt.

Konkrete Ergebnisse konnte sauber.io-Geschäftsführer Viktor Fischer in der Sitzung des Digitalausschusses am Mittwoch noch nicht vorstellen. Der Grund: Die Zustimmung des Datenschutzbeauftragten der Landesregierung steht noch aus. „Dadurch, dass die Kamera auf den Boden gerichtet ist, werden gar keine personenbezogenen Daten erfasst“, so Fischer. Das müsse nur noch überprüft und bestätigt werden.

Das System lässt sich laut Fischer auch in einer Smartphone-App anwenden, mit der auch Müll erfasst werden kann, der in Grünflächen liegt. In einem weiteren Schritt sollen mit der App auch Bereiche als sauber oder nicht sauber gemeldet werden können, sodass die Reinigung entsprechend koordiniert werden kann.