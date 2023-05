Nach Jahren des Wartens und Planens steht die Sanierung des Flachdachs der Integrierten Gesamtschule (IGS) Georg Friedrich Kolb unmittelbar bevor. In den Pfingstferien rücken die Gerüstbauer an, dann folgen die Dachdecker. Doch einen Wermutstropfen gibt es.

„Endlich ist es soweit: Das Flachdach unserer Schule wird saniert.“ So beginnt ein Elternbrief, der Ende der Woche von Axel Weinstein, dem Schulleiter der IGS, verschickt worden ist: Das Dach des Hauptgebäudes sei seit mehreren Jahren undicht, „so dass Wasser eindringen kann und nicht nur die darunterliegenden Unterrichtsräume, sondern sogar Büros im Erdgeschoss in Mitleidenschaft zieht. Die Bilder von Eimern, die das durchtropfende Wasser auffangen, und von durchweichten Deckenelementen sollen nun bald der Vergangenheit angehören“.

Wie aus dem Elternbrief hervorgeht, habe das technische Gebäudemanagement der Stadt der Schule gegenüber den Zeitplan für die Sanierungsmaßnahmen erläutert. Los geht es demnach mit dem Aufbau des Gerüsts, der in den Pfingstferien erfolgen solle, „weil sich bei diesen Arbeiten möglichst keine Schüler auf dem Gelände befinden sollten, um das Verletzungsrisiko zu minimieren“. Der Gerüstbau werde voraussichtlich den Großteil der Ferien in Anspruch nehmen, „so dass die eigentlichen Dacharbeiten leider erst danach beginnen können“.

Unterricht muss verlagert werden

Dazu werde zunächst der Kies, der sich auf dem Flachdach befinde, abgesaugt. Dieser Vorgang werde nach Einschätzung der Stadt sehr laut, so dass „an einen geordneten Unterricht in den Räumen unter dem Flachdach nicht zu denken ist“, heißt es im Schreiben der Schulleitung. Der Lehrbetrieb werde daher nach Möglichkeit aus dem oberen Stockwerk in andere Räume verlagert. Vermutlich würden alle Unterrichtsräume mehr oder weniger stark von Lärm betroffen sein. Dieser Zustand werde aber wohl nicht länger als eine Woche dauern, wobei es auch danach immer mal wieder zu Störungen durch Baulärm kommen könne.

„Wir Eltern sind froh, dass es nun losgeht“, sagt Patricia Meschut, Vorsitzende des Schulelternbeirats: „Natürlich hätten wir uns, wie die Schule auch, eine andere zeitliche Koordination gewünscht, weil der Schulbetrieb durch den Lärm schon sehr beeinträchtigt wird.“ Glücklicherweise sei die Belastung vergleichsweise kurz.

Glaspyramide wird später erneuert

In einem zweiten Schritt werde die alte Beschichtung des Daches abgerissen und eine neue verlegt, bevor eine Photovoltaikanlage installiert werde, die nicht nur Strom für die Schule erzeuge, sondern zusätzlich die darunterliegende Dachfläche beschatte. Somit erhitze sich diese nicht mehr so stark wie bisher. Die Grünfläche rechts des Haupteingangs wird gesperrt, um dort den Kran und die Baumaschinen aufzustellen. Mit dem Ende der Bauarbeiten rechnet die IGS-Leitung erst nach den Sommerferien. Die Stadt hat rund 700.000 Euro für die Sanierung veranschlagt.

Die pyramidenförmige Glaskonstruktion über dem Treppenhaus werde ebenfalls abgebaut und erneuert. Isolierglas soll die Temperaturen unter dem Glasdach künftig angenehmer machen. Zudem sollen sich die Fenster im Brandfall automatisch öffnen, damit Rauch besser abzieht. Für diesen Teil der Dachsanierung stehe jedoch noch kein Termin fest. Die gute Nachricht sei aber, dass „das Glasdach erhalten bleibt, weil es viel Licht ins Gebäude lässt“. Die Arbeiten würden Unannehmlichkeiten für alle und Einschränkungen des gewohnten Ablaufs mit sich bringen. „Zum neuen Schuljahr aber sollten die langjährigen Probleme, die mit dem Dach zusammenhängen, endlich überwunden sein“, schreibt Weinstein.