Der Integrationsfachdienst der Evangelischen Heimstiftung Pfalz ist innerhalb Speyers umgezogen. Die Beratungsstelle ist nun in der Oberen Langgasse 11 zu finden. Vor Ort werden Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung zu gesundheitlichen und beruflichen Themen sowie zu Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung beraten. Der Berufsbegleitende Dienst berät bei gesundheitlichen und beruflichen Problemsituationen, die das Arbeitsverhältnis betreffen. Der Inklusionsberater unterstützen arbeitssuchende Personen, die wegen gesundheitlicher Probleme längere Zeit nicht mehr erwerbstätig waren. Der Bedarf an Unterstützung sei im Raum Speyer gestiegen, teilt der Integrationsfachdienst mit. Viele Anfragen beträfen die Sorge um die berufliche Zukunft. An den Dienst wenden sich auch Betriebe bei Fragen zur Beschäftigung von Arbeitnehmenden mit gesundheitlichen Problemen. Die vertrauliche Beratung können Menschen mit Schwerbehinderung, Gleichstellung (auch im Antrags- und Widerspruchsverfahren) sowie Menschen mit einer psychischen Erkrankung kostenfrei in Anspruch nehmen.

Kontakt



Fachdienste für Arbeit und Integration – Standort Speyer, Obere Langgasse 11, Telefon 06232 6015986, E-Mail: u.vogler@evh-pfalz.de oder a.koch@evh-pfalz.de