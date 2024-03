Mit einer Veranstaltungsreihe will der Verein Inspeyerd im Wahljahr Bürgerinnen und Bürger bestärken, sich „für ein demokratisches und offenes Miteinander einzusetzen und Spaltung entgegenzuwirken“. Los geht es am kommenden Dienstag, 19. März, 19 Uhr, im Media-Tor.

Die Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto „Demokratie von unten – argumentieren, kommunizieren, handeln“. Zum Auftakt am Dienstag kündigt der Verein einen Hybrid-Vortrag „Nach Rechts – Warum Menschen sich radikalisieren und wie wir sie zurückholen“ der Berliner Journalistin und Autorin Dana Buchzik an. Darin erkläre sie, wie Radikalisierung abläuft, woran man sie erkennt und wie man mit Betroffenen in Beziehung bleibt. Anschließend sei Gelegenheit für Diskussion und Fragen sowie gemeinsamen Austausch. Die Veranstaltung könne am Computer über die Plattform Zoom mitverfolgt werden. Die Teilnahme sei kostenlos, Snacks, Getränke und Spendenhut stünden bereit. Anmeldung sowie Zoom-Link für diese und alle weiteren Veranstaltungen unter www.inspeyered.de/demokratievonunten.