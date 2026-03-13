„Platz da: Wem gehört die Stadt?“ So überschreibt die Initiative Inspeyered eine neue Veranstaltungsreihe. Den Auftakt macht ein öffentlicher Stadtspaziergang am 17. März.

Inspeyered lädt am Dienstag, 17. März, ab 17.30 Uhr zu einem Stadtspaziergang in Speyer ein. Treffpunkt ist am Kaufladen (Ecke Wormser Straße/Große Greifengasse). Die Veranstaltung ist laut Ankündigung kostenlos und auch für Kinder geeignet, Anmeldung unter www.inspeyered.de/stadtspaziergang/ erbeten. Die circa zweistündige Aktion bildet demnach den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, die sich aus verschiedenen Perspektiven der Frage widmet, was eine für alle lebenswerte, lebendige Stadt ausmacht. Als mögliche Fragen werden genannt: Wo finde ich Schatten? Wie viel Platz bekommt das Auto, wie viel das öffentliche Leben? Warum stehen trotz Wohnraumknappheit Häuser leer? Wem gehört der öffentliche Raum? Dazu seien an den einzelnen Etappenzielen auch kurze Wortbeiträge geplant.

Als nächster Termin ist laut Inspeyered am 28. April ein Spaziergang zum Schwerpunkt Leerstand geplant.