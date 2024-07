Die Stadtverwaltung zieht auf Anfrage eine positive Zwischenbilanz der in der zweiten Saison in der Fußgängerzone aufgestellten und erweiterten „Innenstadtoasen“. Insbesondere die neue „Klimaoase“ am Domplatz als größte hölzerne Sitzgelegenheit mit Bepflanzung werde sehr gut angenommen. Sie scheine ein beliebtes Fotomotiv zu sein, so Verwaltungssprecherin Annika Roth. Wie es im kommenden Jahr mit den temporären Angeboten an mehreren Standorten weitergeht, sei noch nicht spruchreif. Die Planungen liefen. Berücksichtigt würden die Ergebnisse einer Bürgerumfrage, die aktuell noch läuft. Die ersten Rückmeldungen seien gut: Von den bisher 147 Teilnehmern hätten nur sechs die Klimaoase mit „gefällt nicht“ beurteilt. 97 lobten laut Stadt ihre insektenfreundliche Bepflanzung, 92 den Standort und 79 die Größe.

Die Oasen insgesamt würden überwiegend zum Ausruhen während des Spaziergangs genutzt (98 Teilnehmer), aber auch zum Lesen (31), Warten (29), Essen (29) oder Ausruhen vom Einkaufen (28). Gefragt wird auch, ob einzelne Sitzplätze oder Bänke bevorzugt werden – mit bisher klarer 121:29-Mehrheit für die Bänke. Das Wasserspiel und die Sandkästen am Geschirrplätzel seien häufig gelobt und jeweils nur von drei Teilnehmern abgelehnt worden. Angenommen werden offensichtlich auch die Aschenbecher, die seit einigen Tagen die Ausstattung der Klimaoase ergänzen. „Es gab keinen bestimmten Anlass“, so Roth zu deren Installation. Sie wirbt auch für eine weitere Teilnahme an der städtischen Umfrage unter https://survey.questionstar.com/Innenstadtoasen. Wer online nicht die Möglichkeit dazu hat, dürfe sich unter Telefon 06232 142236 oder E-Mail beteiligung@stadt-speyer.de melden.