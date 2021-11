18 Geschäfte in der Speyerer Innenstadt nehmen am Freitag, 12. November, an der Premiere der Beleuchtungsaktion „Abendshopping im Lichterglanz“ teil. Die teilnehmenden Läden liegen in der Maximilianstraße, in der Korngasse, in der Wormser Straße, in der Roßmarktstraße und am Postplatz. Das teilte die Stadtverwaltung mit. „An diesem Abend erstrahlt die Speyerer Innenstadt in einer Vielzahl bunter Lichter und lädt in dieser besonderen Atmosphäre zum abendlichen Stadtbummel ein“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die Beleuchtung werde durch eine Fachfirma installiert. Firmen konnten sich dafür gegen einen Kostenbeitrag anmelden. Hinzu kämen noch einige weitere Geschäfte, die mit eigener Beleuchtung an der Aktion teilnehmen. Für den musikalischen Rahmen sorge der wandernde Saxophonist Christoph Krzeslak, der von 15 bis 20 Uhr in der Innenstadt unterwegs sei. Geöffnet seien alle teilnehmenden Geschäfte bis zum Ende der Aktion um 20 Uhr.