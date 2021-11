„Rewe Familie Appel“ investiert in den Markt in der Innenstadt.

Die Metzgereitheke in dem Geschäft in der Maximilianstraße 50-51 werde umgebaut zu einer „Premium-SB-Abteilung mit Bedienung“, berichtet Inhaber Holger Appel. Dieser Bereich werde für das 200.000-Euro-Projekt von 7. bis 29. November abgesperrt. Der Marktbetrieb laufe weiter, Fleisch und Wurst gebe es in eingeschränkter Form im Selbstbedienungsbereich.

Danach werde die neue Abteilung mit einem vergrößertem SB-Bereich, aber weiterhin auch persönlichen Service durch drei Mitarbeiter wiedereröffnet. Es sei eine der ersten Rewe-Filialen mit diesem Konzept. Baulich würden Theke, Wand, Decke und Ablagefläche – künftig zum Kunden hin – erneuert, konzeptuell gebe es Neuerungen wie Angebote vom hochpreisigeren „Landbauernschwein“ sowie eine erweiterte heiße Theke.

20 Mitarbeiter umschiffen Corona-Klippen

Appel hat den Markt im Oktober 2020 übernommen und beschäftigt insgesamt 20 Mitarbeiter. Die Lockdown-Phase habe den Anfang deutlich erschwert, „aber jetzt läuft es gut an“, zieht der Unternehmer auf Anfrage Zwischenbilanz.