Weitere Bewegung bei den Innenstadt-Oasen, den beliebten, aber teilweise auch umstrittenen Sitzmöbeln aus Holz in der Innenstadt: Nach der Empfehlung des Bauausschusses, die zunächst bis Ende 2024 befristete Aktion um ein Jahr zu verlängern, wurde in dieser Woche mit dem Abbau der Oase am Kaufhof begonnen. „Sie wird aufgrund des anstehenden Weihnachts- und Neujahrsmarktes abgebaut“, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Dieser beginnt am 25. November und belegt auch weite Teile der Maximilianstraße. Die noch verbliebenen Oasen sollen über Winter stehen bleiben und doch nicht für eine Sanierung über Winter entfernt werden, wie das die Verwaltung zunächst geplant hatte. Das betreffe – die Zustimmung des Stadtrats am 14. November vorausgesetzt – auf jeden Fall den Postplatz und möglicherweise auch den Domplatz, berichtet Pressesprecherin Janine Friedmann.

Beim Domplatz gibt es jedoch den Sonderfall, dass noch weitere Behörden einbezogen werden müssen. Laut Friedmann wären dazu Absprachen beispielsweise mit der Landesdenkmalpflege, dem Domkapitel und der Unesco erforderlich. „Hierbei müsste geprüft werden, ob die Klimaoase am jetzigen Standort verbleiben darf.“ Sie steht auf dem Domplatz in direkter Sichtbeziehung zur romanischen Kathedrale, die von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt worden ist. An diesem Standort gibt es Kritik. So hat etwa die Speyerer CDU angekündigt, ihn nicht zu befürworten.