Am Freitagnachmittag hat die Polizei minderjährige Kinder in Zusammenhang mit mehreren Ladendiebstählen in der Fußgängerzone festgestellt. Zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr ist es laut Polizei-Mitteilung zu Diebstählen in zwei Innenstadtgeschäften gekommen. In einem Warenhaus sollen zwei minderjährige Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren Bekleidungsstücke im Gesamtwert von 90 Euro entwendet haben. Der Ladendetektiv habe die beiden stellen können. Der zweite versuchte Diebstahl soll sich in einem Drogeriemarkt abgespielt haben: eine Zwölfjährige sei von einer Mitarbeiterin beim Stehlen von Kosmetikartikel im Wert von 4 Euro erwischt worden. Die minderjährigen Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die Eltern übergeben.