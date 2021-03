Die Stadt Speyer führt nach eigener Mitteilung ein Online-Terminvergabe für ihr Bürgerbüro I in der Maximilianstraße ein. Bisher mussten sich Bürger dort zum Beispiel für Ausweisangelegenheiten per Telefon oder E-Mail anmelden, künftig können sie dies über das Internetportal https://termine-reservieren.de/termine/speyer/ tun. Ohne Terminvereinbarung gehe es in der Pandemie nicht, so die zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) in einer Mitteilung der Stadt: „Das Online-Ticketsystem erleichtert das für beide Seiten und hilft, Abläufe zu optimieren.“ Das System sei von eigenen Mitarbeitern aufgebaut worden, die dadurch entlastet würden, weil sie sich nur noch in viel geringerem Maße um die Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail kümmern müssten. „Nach einer Testphase sollen die Terminbuchungsmöglichkeiten kurzfristig ausgeweitet werden“, so die Stadt. Ein Kandidat dafür sei natürlich auch das Bürgerbüro II in der Industriestraße.