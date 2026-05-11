Beim inklusiven Sportfest am Samstag im Helmut-Bantz-Stadion ging es um Zeiten und Weiten, aber längst nicht ums Gewinnen.

Zum fünften Mal richtete die Organisation Special Olympics die Veranstaltung gemeinsam mit dem Kooperationspartner RC Vorwärts in Speyer aus. In den Kinderschuhen steckt diese demnach noch. Trotzdem steht sie auf stabilen Füßen, wie die Verantwortlichen einstimmig betonen. „Das Event spricht sich rum. Wir bekommen immer mehr Zuspruch“, freute sich Angelika Krauß, Präsidiumsmitglied von Special Olympics.

Eine deutliche Steigerung verzeichnete sie in Folge dessen beim Sportfest in diesem Jahr. Über 45 Menschen mit Behinderung machten bei den Übungen mit, die der Inklusionsbeauftragte des RC Vorwärts, Alfred Krause, mit seinem Team zusammenstellte. Nicht nur von der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt und Worms kamen die Teilnehmer, sondern auch vom ASV Waldsee, seit 2025 offizieller Inklusionsstützpunkt des Südwestdeutschen Fußballverbands.

Weitgereiste Gäste

Auch der Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung aus Bad Dürkheim reiste mit aktiven Sportlern an – eine Tatsache, die auf Krauß’ Verbindung zurückgeht. Denn sie arbeitet dort. Wie groß die Kreise sind, die die Aktion inzwischen zieht, bewies die Anfahrt eines Ehepaares aus Nordrhein-Westfalen. „Sie haben sich als Volunteers bei den Nationalen Spielen angemeldet und wollten sich einmal anschauen, wie wir unser Sportfest aufbauen“, erklärte Krauß.

Mit Leben füllte Krause die Zeit im Bantz-Stadion. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen ging’s in den Wettbewerb. Koordination und Kondition standen auf dem Programm, unter anderem beim Elfmeterschießen, beim Sprint und beim Boccia. Beim Staffellauf zählte das sportliche Miteinander. Zum Einsatz kamen dabei Begleitläufer, die den Menschen mit Behinderung dabei halfen, das richtige Tempo zu halten und den Stab zur richtigen Zeit zu übergeben.

Krauß überrascht

„Zum Abschluss darf gesprintet werden, 50 und 100 Meter“, zeigte Krause auf. Freiwillig sei das Angebot. Krauß ergänzte: „Wir waren ganz überrascht, wie gut das bei den Teilnehmern ankommt.“ Nicht ums Gewinnen gehe es beim Sportfest, machte Krause deutlich. Krauß verdeutlichte: „Der Wettbewerb ist wichtig. Die Platzierung ist egal.“

Auf die Aktion werde das ganze Jahr über im Lauftreff hin trainiert. Das Kennenlernen von Menschen aus anderen Einrichtungen gefällt allen. In Vorbereitung ist der zweite Martinslauf am 9. November. Diesmal findet dieser im Bantz-Stadion statt. Im vergangenen Jahr wichen die Ausrichter wegen Baumaßnahmen nach Limburgerhof aus.