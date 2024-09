Auf der Anlage des TC Weiss-Rot Speyer fand zum zehnten Mal der Inklusive Tennistag statt. Seit 2015 hat die Veranstaltung einen festen Platz im Terminkalender des Clubs im Schützengarten.

Das gilt auch für Kooperationspartner Special Olympics (SO) Rheinland-Pfalz, der Sportorganisation für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die beiden Organisatoren und SO-Präsidiumsmitglieder Margit Trübenbach und Claus Majolk, die sich seit dem ersten Tag engagieren, begrüßten mehr als 30 Teilnehmer aus der Region sowie aus Bad Kreuznach, Bonn, Heidelberg und dem Saarland.

Ein Heimspiel

Die acht jungen Athleten, die bei WR ihre sportliche Heimat fanden, ließen sich das Heimspiel nicht entgehen. Zur Eröffnung gehört der Besuch von Jürgen Kief, dem Vorsitzenden des Stadtsportverbands, fest dazu. Diesmal brachte er Süßigkeiten für die Teilnehmer mit. Bürgermeisterin Monika Kabs schaute erneut nicht nur vorbei, sondern griff auch selbst zum Schläger als Partnerin im Unified-Doppel.

Dabei bilden stets ein Athlet mit geistiger Behinderung und ein Spieler ohne Einschränkung ein Team. Angeleitet von Athlet Lars Delventhal und weiteren Sportlern wärmten sich alle Teilnehmer auf, bevor es auf die Plätze ging. Insgesamt elf Unified-Doppel kämpften um Punkte und Sätze. Mit viel Begeisterung schritten sie dabei zu Werke und zeigten sportlich starke Leistungen.

Professionelle Anleitung

Unter Anleitung der Weiss-Rot-Trainer Jürgen Richter und Tizian Langohr absolvierten jene Athleten, die noch nicht so lange Tennis spielen, ein anspruchsvolles Trainingsprogramm. Spielerisch brachten die Coaches die Grundlagen des Sports rüber und sorgten für beste Laune auf den Courts. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Clubrestaurant gingen die Matches mit teils neuen Partnern und Gegnern weiter.

Eine Wertung der Ergebnisse gab es nicht. Es ging um das Miteinander auf dem Sportplatz und den Spaß am Spiel. So fühlten sich am Ende verdientermaßen alle als Sieger. Nach einer stimmungsvollen Tanzeinlage erhielten die Teilnehmer eine Schleife von SO und zur Erinnerung an das kleine Jubiläum des Tages einen eigens angefertigten Button.

„Wir haben euch immer wieder gerne hier auf unserer Anlage und freuen uns schon auf die nächsten zehn Jahre mit euch“, kündigte WR-Präsident Markus Lohscheidt unter großem Beifall den elften Tennistag im September 2025 an.