Zum Verweilen einladen und ein generationenübergreifendes Angebot machen – das neue, nachhaltige Spielgerät im Mühlturmpark hinter der Josephskirche und dem Martha-Heim soll den Park für Jung und Alt attraktiver machen.

Viele kennen „das Kleinod“ Mühlturmpark gar nicht, hat OB Stefanie Seiler (SPD) festgestellt. Dabei ist die Grünfläche allein schon durch die vielen Parkmöglichkeiten und die gute Anbindung zur Innenstadt interessant. „Es wäre toll, wenn Klein und Groß hier verweilen würden“, meint sie und hofft, dass das neue Angebot angenommen wird und vielleicht auch neue Personengruppen anlockt.

Das schon beim Anschauen sehr dynamisch wirkende Gerät hat keine feste Funktion, denn es soll die Fantasie anregen und zum Erkunden einladen. Seiler, selbst Mutter, findet, dass Spielgeräte Parks und auch Geschäfte aufwerten, da sie für Familien sehr interessant seien.

Langlebig, astfrei und barfuß begehbar

Das Gerät selbst ist aus Accoya-Holz gefertigt, einem schnell wachsenden, zertifizierten und nachhaltigen Holz. Durch ein spezielles Acetylierungsverfahren mit Essigsäure wird das Holz extrem langlebig, ist astfrei und barfußgeeignet, weil es nicht splittert. Außerdem hat es einen sehr geringen CO 2 -Fußabdruck. Allerdings ist das Material in der Beschaffung eher teuer. Das Gerät selbst kostete 50.000 Euro, die Montage 8000 Euro, und 2000 Euro fielen für die Fallschutzunterlage an.

Momentan werden noch die Randbereiche bepflanzt. Es wird auch vermehrt darauf geachtet, dass Geräte und anderes inklusiv sind, ergänzt Spielplatzkontrolleur Markus Marx. „Deswegen die Form. Es gibt nicht nur eine Treppe“, man kann das Gerät auch von der Seite her bequem erkunden. Geplant sind für dieses Jahr auch ein neuer Anstrich der Skulptur im Park und neue Parkbänke, so die OB. Der Hochbeetbereich wird im Mai zu Beginn der Kneipp-Saison vom Verein offiziell vorgestellt.

Begegnungsstätten schaffen

„Wir können mit Stolz sagen, dass es in Speyer tolle, vielfältige Spielangebote gibt“, meint Seiler. Die werden weiter ausgebaut, nachdem alte Geräte abgebaut werden mussten. „Wir haben angefangen, Begegnungsstätten zu schaffen, gerade für Kinder.“