Von Freitag, 11. März, bis Montag, 14. März, ist „Na und? Vorhang auf für alle – Gelebte Inklusion“, das Inklusions-Festival im Kinder- und Jugendtheater in der Kleinen Pfaffengasse 8. Die Theatermacher möchten mit dem Publikum gemeinsam erfahren, wie es Menschen geht, die mit Behinderungen leben und gerne den Zugang zu Theater, Musik, Bildende Kunst und Literatur erleben möchten. Hierzu werden an vier Tagen Lesungen in einfacher Sprache, Theater-Performance, Tanz-Workshops, Kino, Musik und Zaubershows mit und für Menschen mit und ohne Behinderung angeboten. Infos unter www.theater-speyer.de oder Telefon 06232 2890750.