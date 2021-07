Der Digital-Treff „F@irNet“ beteiligt sich an einer Aktion der Stadt zur Müllbeseitigung in Speyer und informiert dazu an einem Stand auf dem Wochenmarkt am heutigen Samstag, 31. Juli. Wie die Stadt mitteilt, werden die Internet-Treff-Mitglieder des städtischen Seniorenbüros von 9 bis 11 Uhr auf dem Festplatz sein und erklären, wie Speyerer auf digitalem Weg Müll oder Schäden an die Stadt melden können. Daneben wird es von 8 bis 12 Uhr weitere Stände auf Initiative des Umweltamts und der Entsorgungsbetriebe geben, die über Müllvermeidung informieren. Unter anderem geht es um die Mehrwegbecher-Kampagne „Bleib deinen Becher treu“.