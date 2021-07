Die Hilfe aus Speyer und Umland für die Katastrophenregion an der Ahr geht weiter. Einsatzkräfte sind in den Norden von Rheinland-Pfalz gefahren, und Spenden werden gesammelt. Die Malteser im Bistum Speyer kündigen an, sich an einer Stabsstelle zu beteiligen, die beim Wiederaufbau unterstützen soll. Sie haben ein eigenes Spendenkonto eingerichtet. Die Stadt Speyer ermutigt ebenfalls zu helfen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD): „Der Kraftakt hat gerade erst begonnen. Der Wiederaufbau wird noch viele Monate in Anspruch nehmen und die Menschen in den Katastrophengebieten werden noch einige Zeit auf Unterstützung angewiesen sein. Akute Hilfe ist unabdingbar, aber auch langfristig sind Spenden und Hilfsangebote vonnöten.“

Einen Hilfsaufruf hat am Montag auch der Stadtteilverein Speyer-Süd gesandt. Er sei mit dem Kreis Ahrweiler besonders verbunden, zumal er von dort vor zwei Wochen konkrete Hilfe für sein Projekt „Fahrrad-Spielmobil für Süd-Kids“ erhalten habe – eine Spende von mehreren 100 Euro. Vorstandsmitglied Vera Kray habe nun zudem die Anfrage aus Ahrweiler erreicht, ob Trockengeräte zur Verfügung gestellt werden könnten. Sie vermittle gerne (vera.kray@freenet.de). Der Verein werde seine Spende der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Ahrweiler zur Verfügung stellen, in deren Haus in Sinzig zwölf Bewohner ihr Leben verloren haben.

Kontakt



Spendenkonto Malteser Hilfsdienst, IBAN: DE1037 0601 2012 0120 0012, Stichwort „Nothilfe in Deutschland“

Zentrales Spendenkonto des Landes Rheinland-Pfalz, Empfänger: Landeshauptkasse Mainz, IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06, Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“

Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler, IBAN: DE61 5775 1310 0000 8211 24, Verwendungszweck: „Flutkatastrophe Lebenshilfe Sinzig“