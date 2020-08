Ab September soll die Speyerer „Mahlzeit“ wieder an vier Tagen geöffnet werden. Wie die Protestantische Gesamtkirchengemeinde, einer der Träger der Initiative, mitteilt, ist bisher allerdings noch unklar, ob dieses Vorhaben gelingt. Es fehlt an freiwilligen Helfern.

Seit 2008 versorgt die „Mahlzeit“ Menschen, die von einem niedrigen Einkommen, kleiner Rente oder Hartz IV leben müssen, mit einem dreigängigen Mittagessen – normalerweise an vier Tagen die Woche. Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr musste die Initiative auf ein „Essen to go“-Angebot ausweichen, die Gäste haben sich ihre Mahlzeiten also abgeholt. Unter Einhaltung der Hygieneregeln kann seit einiger Zeit jedoch wieder vor Ort im Martin-Luther-King-Haus gespeist werden. Bis Ende August gibt es allerdings nur an Dienstagen und Freitagen eine warme Mahlzeit für einen Euro, teilen die Verantwortlichen mit. Ab September solle das Angebot auch auf Montage und Donnerstage ausgeweitet werden.

Viele Ehrenamtliche im Rentenalter

Dazu sucht die Initiative allerdings noch freiwillige Helfer. Die meisten bisherigen Ehrenamtlichen seien im Rentenalter, die ältesten unter ihnen bereits über 80 Jahre alt, teilt die Gesamtkirchengemeinde mit. Wegen der Corona-Pandemie pausierten einige Ehrenamtliche aus gesundheitlichen Gründen oder hätten ganz aufgehört.

Neue helfende Hände würden insbesondere für den Donnerstag gesucht, so die „Mahlzeit“-Verantwortlichen. „Gewöhnlich findet der ehrenamtliche Dienst 14-tägig statt, manche helfen aber auch jede Woche mit“, heißt es in der Mitteilung. Die Einsatzzeiten sind 11 bis circa 13.15 Uhr. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.

Interessenten könnten sich die Aufgabe zunächst anschauen und auf Probe mithelfen. „Wer Freude an der Tätigkeit hat, wird dann nach Absprache und den eigenen Kapazitäten in den Dienstplan mit aufgenommen“, so die Initiative.

Kontakt