Die Bürgerinitiative (BI) David gegen eine linksrheinische Gütertrasse zwischen Mannheim und Karlsruhe zeigt sich optimistisch: Eine neue Entscheidung innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar bringe sie ihrem Ziel näher.

Die BI ist der Ansicht, dass ein rechtsrheinischer Verlauf der von der Deutschen Bahn geplanten neuen Trasse verträglicher wäre. In den Varianten, die die Bahn noch prüft, sind jedoch auch Strecken enthalten, die aus Ludwigshafen nahe der B9 Speyer und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen durchqueren. Jetzt habe sich der Planungsausschuss des Verbands Region Rhein-Neckar so positioniert, dass Gleise in Mannheim dazukommen, eine Anbindung von Haupt- und Rangierbahnhof und damit einen rein rechtsrheinischen Trassenverlauf ermöglichen könnten.

Die vor allem in Speyer und Limburgerhof stark vertretene BI mit fast 600 Unterstützern sieht darin einen „Meilenstein“. Es sei aber vieles offen und eine Entscheidung erst 2025 zu erwarten. Der Widerstand auch in rechtsrheinischen Orten sei stark, so BI-Sprecher Oliver Seifert. „Wir müssen noch abwarten, beteiligen uns aber auch weiterhin an den Dialogforen der Bahn und setzen unsere Arbeit fort.“ Dazu sollten auch weitere Ortsbegehungen an der möglichen künftigen Trasse gehören, für die derzeit Termine geplant würden.