Der für Samstag, 27. Juni, 19 Uhr, im Autokino Speyer auf dem Gelände des Technik-Museums geplante Auftritt von Komiker, Zauberer und Entertainer Ingo Oschmann ist abgesagt worden. Das hat Museumssprecherin Corinna Siegenthaler am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Die auf 70 Minuten angelegte Show mit einem Mix von Oschmanns besten Nummern sei wegen einer Terminüberschneidung gestrichen worden. Ein Nachholtermin auf der Autokino-Bühne sei nicht mehr möglich, weil dieses am Sonntag, 28. Juni, nach zwei Monaten schließt. An dem Tag läuft ab 19 Uhr mit dem zweiten Comedy-Festival unter dem Motto „Humor mit Abstand“ die vorerst letzte Kulturveranstaltung auf dem großen Parkplatz des Museums. Für Oschmanns geplanten Auftritt seien zum Zeitpunkt der Absage erst wenige Tickets verkauft gewesen, so dass man die Rückabwicklung zügig und ohne großen Aufwand habe durchführen können, informiert Sprecherin Siegenthaler. Sie betont, dass man Oschmann dann im nächsten Jahr für einen Auftritt ins Technik-Museum holen wolle. Einen Termin dafür gebe es noch nicht.