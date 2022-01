Inge und Dieter Lawall sind auf den Tag genau seit 60 Jahren verheiratet. In Speyer hat das Ehepaar, das ursprünglich aus dem Saarland kommt, eine neue Heimat für sich und die Familie gefunden.

Kennengelernt haben sich Inge und Dieter Lawall 1957 in einem Knappschafts-Krankenhaus im saarländischen Neunkirchen. „Ich war damals Schwesternschülerin und er medizinischer Praktikant“, erinnert sich Inge Lawall. Ihr späterer Ehemann habe zwar zunächst Medizin studiert, doch dann durch eine Tätigkeit beim Flughafen Zweibrücken während der Semesterferien gemerkt, dass er lieber Pilot werden wolle.

„Ich bin 1960 zur Bundeswehr gegangen und habe nach der Offiziersausbildung die Ausbildung zum Piloten begonnen. Geheiratet haben wir standesamtlich am 24. Januar 1962, als ich schon Offizier war“, erzählt Dieter Lawall. Die kirchliche Trauung sei einen Tag später gewesen.

Erstes Kind kommt 1962

„Nach dem Examen habe ich als Krankenschwester beim Deutschen Roten Kreuz in Pinneberg bei Hamburg gearbeitet. Dann wurde ich schwanger“, berichtet Inge Lawall. Im November 1962 sei Sohn Holger, heute Arzt, geboren worden.

Beruflich bedingt seien sie nach Landsberg am Lech in Bayern umgezogen. „Dort haben wir zehn Jahre gewohnt und sind dann nach Köln gezogen, von dort 1975 nach Trier, 1979 nach Mainz, 1985 nach Würzburg und 1988 nach Mannheim“, berichtet Dieter Lawall. „Diese vielen Umzüge hatten mit meinem Beruf zu tun.“ Er habe während seiner Offizierslaufbahn viele prominente Politiker, wie beispielsweise Alt-Bundeskanzler Willi Brandt (SPD) sowie auch Papst Johannes Paul II. kennengelernt, der ihm 1981 eine Goldmedaille verliehen habe, erzählt der Jubilar stolz.

Bridge und Kegeln

Als sich die Pensionierung näherte, begann das Ehepaar auf Anregung von Sohn Holger hin, darüber nachzudenken, in die Pfalz zu ziehen, was sie 1990 auch taten und so in Speyer landeten. „Hier wurde ich wieder berufstätig und arbeitete neun Jahre lang im Vincentius-Krankenhaus als Krankenschwester“, erzählt Inge Lawall. Das Jubelpaar hat auch drei Enkel, zwei sind promovierte Juristen, einer Historiker. In den 1990er-Jahren in Speyer betreute sie Inge Lawall häufig. Dieter Lawall ist 1992 pensioniert worden.

In ihrer Freizeit spielte Inge Lawall gerne das Kartenspiel Bridge, ihr Ehemann liebte es, zu kegeln. Außerdem war er Vorsitzender im Pfarrgemeinderat. Speyer aber sei für sie zur Heimat geworden, sagen Inge und Dieter Lawall heute.