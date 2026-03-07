Seit 70 Jahren führt Inge Fleischmann das „Kurpfälzer Narrenstübchen“. Jetzt kehrt die Kult-Wirtin nach einer Zwangspause an den Ausschank ihrer Weinstube zurück.

Nein, auch mit 89 Jahren denkt Inge Fleischmann noch nicht ans Aufhören. Seit 1956 steht sie am Tresen des „Kurpfälzer Narrenstübchens“ in der Kleinen Pfaffengasse. Sie gilt als wohl bekannteste Wirtin der Domstadt und über deren Mauern hinaus. Über Jahrzehnte hinweg hat sie die kleine Weinstube zu einer echten Speyerer Institution gemacht. Und nein, auch ein Bruch des linken Oberschenkels bedeutet für Fleischmanns Tätigkeit nicht das Aus.

Die schwere Verletzung zwang „die Inge“ Ende vergangenen Jahres zu einer längeren Pause und zur vorübergehenden Schließung des Narrenstübchens. Nun ist sie zurück: Am Mittwoch, 11. März, öffnet die beliebte Weinstube wieder ihre Türen. Damit hat Fleischmann Wort gehalten. Schon kurz nach dem Unfall hatte sie signalisiert, dass sie – trotz ihres hohen Alters – möglichst bald wieder am Tresen stehen möchte.

„Die Speyerer haben mich nicht vergessen“

Sechs Wochen verbrachte sie im Krankenhaus. Am schwersten, sagt sie rückblickend, war für sie das lange Liegen in der Klinik zu ertragen. Zur weiteren Erholung zog sie für einige Wochen ins Speyerer Salierstift – und erlebte dort eine Welle des Zuspruchs, die sie nach eigenem Bekunden selbst überraschte. „Die Speyerer haben mich nicht vergessen“, sagt Fleischmann dankbar über die vielen Aufmerksamkeiten, die sie in dieser Zeit erfahren hat.

„Niemand hat dort täglich so viel Besuch bekommen wie ich. Manchmal standen sechs oder sieben Besucherinnen und Besucher gleichzeitig in meinem Zimmer“, so die Unternehmerin. Mehr als 40 Briefe mit Genesungswünschen gingen ein. „Wir vermissen Dich!“, war darin etwa zu lesen oder auch die Frage: „Wann gibt’s wieder eine gute Schorle?“ Es gab Blumen von der Oberbürgermeisterin, und zwei Herren schauten regelmäßig mit einer Flasche Sekt vorbei, um mit ihr auf die Genesung anzustoßen. Selbst zu ihrem 80. Geburtstag sei die Aufmerksamkeit nicht so groß gewesen wie nach diesem Unfall, erzählt Fleischmann schmunzelnd: „Ich hätte durchaus eine Privatsekretärin beschäftigen können – was ich mir allerdings nicht leisten konnte.“

Um 7 Uhr morgens klingelt der Wecker

Seit vier Wochen ist sie wieder zurück in der eigenen Wohnung – und schaut schon wieder täglich im Narrenstübchen nach dem Rechten. „Der Körper braucht seinen Rhythmus. Um 7 Uhr morgens klingelt der Wecker, um 8 geht’s zum Bäcker und danach in die Weinstube“, sagt die Speyerer Kult-Wirtin.

Der frische Elan ist ihr am Telefon anzumerken. „So lange wie in den vergangenen Monaten war das Narrenstübchen noch nie geschlossen“, sagt sie ein wenig nachdenklich – und freut sich nun auf das Wiedersehen mit ihren Stammgästen. Ob sie, wie einmal angekündigt, zu ihrem 90. Geburtstag Ende dieses Jahres tatsächlich Schluss machen wird, lässt sie allerdings noch offen. Das werde sie ganz von ihrem Gesundheitszustand abhängig machen.

Inge Fleischmann ist in Speyer in einer großen Familie mit acht Geschwistern aufgewachsen. Ihr Vater Wilhelm Fleischmann, Bäckermeister und begeisterter Fasnachter, eröffnete 1955 die kleine Weinstube im Erdgeschoss des Familienhauses. Schon als junge Frau half die Tochter dort mit – zunächst neben ihrer eigentlichen Arbeit. Nach dem Tod des Vaters führte sie den Betrieb gemeinsam mit ihrer Mutter weiter; später stand sie allein am Tresen. Im Laufe der Jahrzehnte wurde aus der kleinen Weinstube ein Treffpunkt für Stammgäste, Künstler, Fasnachter und viele Speyerer, die schlicht sagen: „Wir gehen zur Inge.“