Die CDU-Stadtratsfraktion regt öffentliche, rund um die Uhr nutzbare Radreparaturstationen oder „Luftstationen“ im Stadtgebiet an. Der Radverkehr nehme zu, begründet sie den Prüfauftrag für die Stadtverwaltung. Mit dem zusätzlichen Service könnten mehr Anreize zum Radeln gegeben werde. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) berichtete am Dienstagabend im Tourismusausschuss, dass die Ausgabe eines Reparatursets in der Tourist-Info geprüft werde. Außerdem werde das Angebot eines „Schlauchomaten“ in Augenschein genommen. Tourist-Info-Leiterin Rita Nitsche informierte, dass sie den Bund im Zusammenhang mit der Aufwertung der Radfernwege angeschrieben und darum ersucht habe, Reparaturstationen in der Stadt möglich zu machen. Eine 80-prozentige Förderung sei in Aussicht gestellt. Abgestimmt worden sei bereits, dass an der Rheinpromenade weitere Ladestationen für E-Bikes entstehen sollen.