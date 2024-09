Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer bietet diese Woche zwei Veranstaltungen an, um Gewerbetreibende zu unterstützen. „Wärmewende in Speyer“ ist eine Informationsveranstaltung am Dienstag, 17. September, 10 Uhr, in den Seminarräumen Schlör & Faß, Wormser Landstraße 247, überschrieben. Anmeldung unter E-Mail janine.regauer@stadt-speyer.de. „Nachhaltige Wirtschaft – Herausforderungen und Ansätze der Transformation für Unternehmen“ ist der Titel einer Veranstaltung am Mittwoch, 18. September, 16 Uhr, im Weiterbildungszentrum der Volkshochschule neben der Stadthalle. Hochschullehrerin Susanne Hartard vom Umweltcampus Birkenfeld leitet ein. Anmeldungen hierfür unter E-Mail florian.ofer@stadt-speyer.de.