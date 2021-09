Dass musikalische Bildung auch andere Bereiche wie sprachliche Fähigkeiten aber auch die soziale Kompetenz fördert, gilt als erwiesen. An der Klosterschule St. Magdalena in Speyer gehört Musik zum Schulkonzept. In enger Kooperation mit der Dommusik Speyer erhalten die Kinder Gesangs- und Instrumentalunterricht. Zudem sind die Jungen und Mädchen, welche die Ganztagsgrundschule besuchen, automatisch Mitglieder der Nachwuchschöre von Mädchenchor am Dom und Domsingknaben sind singen gelegentlich auch schon im Dom. 33 Kinder wurden in diesem Schuljahr neu an der Klosterschule aufgenommen.

Eltern, deren Kinder im nächsten Jahr eingeschult werden und die das Konzept interessant finden, können sich am Freitag, 3. September, um 16 Uhr in der Klosterschule St. Magdalena selbst ein Bild machen. Die Verantwortlichen von Schule und Dommusik informieren ausführlich über die Ganztagsgrundschule und das Schulkonzept und stehen auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Schuleinschreibungen finden dann in den darauffolgenden Tagen vom 4. bis 10. September statt. Bereits jetzt können Anmeldungen zu den Vorstellungsterminen der Kinder über die Homepage der Schule www.klosterschulespeyer.de vereinbart werden.

Die Klosterschule ist eine staatlich anerkannte, zweizügige, private Ganztagsgrundschule mit musikalischem Schwerpunkt. Ziel der Schule ist eine ganzheitliche Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ein christliches Menschenbild. Eine Kooperation mit der Dommusik Speyer ist fester Bestandteil des Schullebens. Die Kinder sind mit der Aufnahme in die Klosterschule auch gleichzeitig Mitglieder der Nachwuchschorgruppen von Mädchenchor am Dom zu Speyer und Speyerer Domsingknaben.