In Speyer waren im Mai weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Das geht aus der aktuellen Arbeitsmarktstatistik der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, die in der Domstadt einen Geschäftsstellenbezirk hat, hervor. Die Inflation macht der Lage jedoch zu schaffen.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften im Geschäftsstellenbezirk Speyer der Agentur für Arbeit Ludwigshafen war im Mai erkennbar rückläufig. „Die Inflationsrate führt leider auch zu Unsicherheiten bei der Personalrekrutierung. Der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften bleibt allerdings weiter hoch“, wird Geschäftsstellenleiter Zeljko Kuzmanovic in einer Pressemitteilung der Behörde zitiert. 137 neue Jobmöglichkeiten seien der Speyerer Agentur im Mai gemeldet worden – 101 weniger als im April und 21 weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Bestand umfasse aktuell 1138 Stellen, von denen 852 in der Stadt angesiedelt seien.

Rückläufig war im Mai demnach die Arbeitslosenquote: Sie fiel um 0,1 Prozent auf nun 4,5 Prozent im Bereich des Geschäftsstellenbezirks. 2593 Personen waren dort im Mai arbeitslos gemeldet. Das sind 89 weniger als im April und 505 weniger als vor einem Jahr. 468 Personen haben sich im Mai arbeitslos gemeldet, 59 weniger als im Vormonat, so die Statistik. Gleichzeitig konnten im Mai demnach 546 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 14 weniger als im Vormonat.

Keine Lücken im Lebenslauf

Auszubildenden, deren Arbeitsverträge bald enden, rät Kuzmanovic, sich frühzeitig bei der Agentur für Arbeit zu melden, „damit so schnell wie möglich unsere Unterstützungsangebote genutzt werden können und Lücken im Lebenslauf gar nicht erst entstehen“.

Für den gesamten Bereich der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, der neben der Stadt Ludwigshafen auch den Geschäftsstellenbezirk Frankenthal umfasst, vermeldet die Behörde einen weiterhin stabilen Arbeitsmarkt mit rückläufigen Arbeitslosenquoten seit Februar dieses Jahres. „Auch wenn die derzeitigen Wirtschaftsprognosen aufgrund des Ukraine-Krieges weiterhin mit großen Unsicherheiten verbunden sind, zeigt sich der lokale Arbeitsmarkt noch von seiner stabilen Seite“, wird Jeanette Pandza, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, im aktuellen Bericht zitiert.