Der Stadtverwaltung und dem Kreisgesundheitsamt sind am Montag keine neuen gehäuften Corona-Fälle aus Speyerer Einrichtungen gemeldet worden. Zehn Neuinfektionen wurden in der Liste des Landes erfasst, was die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 189,9 auf 182 sinken ließ. 290 Bürger gelten aktuell als infiziert, 2462 waren es seit Beginn der Pandemie. In den Nachbarkreisen Germersheim (151,1) und Rhein-Pfalz-Kreis (125,5) sind die Inzidenzen geringer. Die Stadt berichtet auf Anfrage von Verdachtsfällen in drei städtischen Kindergärten. In der Kita Regenbogen in Speyer-Nord sei ein Verdacht aber schon ausgeräumt worden: Nachdem ein Elternteil eines Kindes positiv war, hatte es dort am Freitag eine Reihentestung gegeben. Alle am Montag vorliegenden Ergebnisse waren laut Stadt negativ, auch vom Kind aus der betroffenen Familie. Nur ein Test sei am Nachmittag noch nicht ausgewertet gewesen. Aus den beiden anderen Kitas mit Verdachtsmeldungen stünden die Ergebnisse aus.