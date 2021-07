Mitarbeiter der Stadt Speyer haben in der Nacht auf Dienstag die Industriestraße in Höhe der Deichmeisterei und der Joachim-Becher-Straße gesperrt, weil das Areal samt Fahrbahn überflutet ist. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Bereits einige Meter früher in der Industriestraße, an der Kreuzung zur Heinkelstraße, wurde ebenfalls eine Vollsperrung errichtet. Eine Umleitung über die Heinkelstraße und die Straße Am Neuen Rheinhafen bis ins Pleiad-Gelände sei ausgeschildert. Lkw-Fahrer können auf der Industriestraße bis zur Kreuzung Rheinhäuser Straße fahren, bevor sie eine Vollsperrung ohne Wendemöglichkeit erreichen. Bei Facebook teilt sie außerdem mit: „Die Straßensperre wird aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen bestehen bleiben, da mit dem Rückgang des Rheinwassers erwartungsgemäß das Druckwasser gestiegen ist.“ Die Stadt bittet „eindringlich“ darum, die Absperrungen zu beachten und nicht eigenhändig zu offnen und durchzufahren. Die Straßenverkehrsbehörde habe bereits mehrere solcher Verstöße feststellen müssen.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass das Betreten der Deiche trotz sich entspannender Hochwasserlage aktuell nicht erlaubt ist. Zwar gehe das Wasser langsam zurück – der Rheinpegel lag in Speyer am Dienstag bei rund 7,70 Meter. Die Hochwasserschutzmaßnahmen würden dementsprechend schrittweise angepasst. Laut Stadt wird noch am Dienstagabend die Absperrung im Bereich des Flaggenmasts zurückgenommen. Das Areal rund um das Restaurant „Rentschlers“ und der „Alte Hammer“ seien wieder frei zugänglich.