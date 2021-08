Die Sperrung der Industriestraße in Speyer auf Höhe der Deichmeisterei und der Joachim-Becher-Straße muss weiterhin bestehen bleiben. Darauf weist die Stadtverwaltung Speyer hin. Wie berichtet, wurde die Sperrung am 20. Juli aufgrund der Überspülung der Fahrbahn durch Hochwasser errichtet. Die Überflutung ist laut Mitteilung der Stadt inzwischen zwar zurückgegangen und die Fahrbahn an der Oberfläche wieder trocken, allerdings steht direkt unter der Fahrbahndecke nach wie vor Druckwasser an. Weil der Unterbau bereits viel Wasser aufgenommen hat und dadurch weich wird, können darüberfahrende Fahrzeuge ihn schädigen. Die Sperrungen müssten daher so lange aufrecht erhalten werden, bis der Boden unter der Fahrbahndecke weiter abgetrocknet ist. Aktuell rechnet die Stadt damit, dass die Sperrung nächste Woche aufgehoben werden kann.