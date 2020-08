Die seit Mai dauernde Sanierung der Industriestraße geht am Montag in die vierte und letzte Phase. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung werden im Laufe des Tages Umleitungen eingerichtet, die spätestens ab Dienstag gelten. Autofahrer können dann die Industriestraße von der B39 kommend wieder voll befahren – einzig die Straße Am Technik Museum und die Auffahrt zur B39 auf Domseite in Fahrtrichtung B 9/Römerberg bleiben für den vierten Bauabschnitt gesperrt, teilt die Verwaltung mit. Der Verkehr von der Auestraße kommend in Fahrtrichtung B39 wird über die Geibstraße, Am Neuen Rheinhafen, Heinkelstraße und Industriestraße über die Auffahrt in Fahrtrichtung Rheinbrücke und eine provisorische Überfahrt auf die B 39 zur B9 geführt. Die Umleitung von der B39 mit dem Fahrtziel Auestraße wird über die Abfahrt „Dom/Speyer-Zentrum“ nach rechts über die Heinkelstraße, Am Neuen Rheinhafen, Geibstraße und Schillerweg geführt. An der Anschlussstelle „Dom/Speyer-Zentrum“ können Autofahrer an der Kreuzung Industriestraße in Fahrtrichtung Stadt nach links abbiegen.

Laut Stadtverwaltung soll die rund 1,2 Millionen Euro teure Sanierung der Industriestraße im September abgeschlossen werden. Rückfragen beantwortet die städtische Tiefbauabteilung unter E-Mail tiefbau@stadt-speyer.de.