Rund eineinhalb Monate früher als geplant wird laut Stadt die Sanierung des Knotenpunkts Industriestraße abgeschlossen sein: Am Freitag, 4. September, soll das Projekt fertiggestellt werden.

Bereits am Mittwoch wurden die wegen der Baustelle eingerichteten Sperrungen aufgehoben, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Restarbeiten an der Verkehrsinsel Klipfelsau und der Rückbau der provisorischen Überfahrt auf die B39 sollen bis kommenden Freitag abgeschlossen sein. Einzig die Auffahrt auf die B39 in Richtung Baden-Württemberg/Salierbrücke bleibt nach Auskunft der Stadt weiterhin wegen der noch andauernden Brückensanierung gesperrt. „Die Maßnahme konnte früher als geplant abgeschlossen werden, weil die Arbeiten aufgrund der durch die Corona-Pandemie abgesagten Veranstaltungen nicht für Festivitäten in der Stadt unterbrochen werden mussten“, erklärt die Verwaltung.

Seit Mai war der Knotenpunkt eine Baustelle. Unter anderem musste bei dem rund 1,2 Millionen Euro teuren Projekt der Asphalt erneuert werden, da der Belag durch die Belastung mit Güter- und Schwerlastverkehr laut Stadt „in schlechtem Zustand“ war.