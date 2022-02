Eine Leichtverletzte und rund 1000 Euro Sachschaden. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in der Industriestraße ereignet hat. Laut Polizei wollte ein 55-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr von der Industriestraße nach rechts auf die B39 in Richtung Baden-Württemberg fahren, als eine 27-Jährige im Auffahrtsbereich mit ihrem E-Scooter die Straße in Richtung Dom querte. Den Beamten zufolge kollidierte sie mit dem Auto und zog sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zu. Die 27-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.